健忘6旬婦打呼聲「從二樓傳到一樓」 醫示警1病症作祟：耳聾風險恐倍增

鼾聲可以從2樓傳到1樓又健忘，原來是重度睡眠呼吸中止症作祟！醫師提醒，這會影響內耳，造成突發性耳聾、增加耳鳴、眩暈機率，患者耳聾風險為常人2倍，若發現出現單耳或雙耳突然聽不見，一定要盡速就醫，因為臨床上發生突發性耳聾的患者，有3分之1是完全無法恢復的。

60歲的王媽媽因眩暈長期反覆發作，吃藥未見改善，抽血檢查未發現貧血、高血脂問題，就醫發現患者身型肥胖、脖子較粗短，且問診時家屬反應，她的鼾聲可從2樓傳到1樓且有健忘問題，經過睡眠檢測發現患有重度睡眠呼吸中止症，經過正壓呼吸器治療2星期後，眩暈症狀好轉，健忘情形也獲得了改善。

嘉義長庚耳鼻喉科主任蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症的成因，主要有夜間間歇性缺氧、打鼾引發震動使血管變窄、打鼾的震動能量直接導致內耳損傷及聽力損失等，是指在睡眠期間發生呼吸暫停，導致缺氧狀況，會影響內耳，造成突發性耳聾、增加耳鳴、眩暈機率。

蔡明劭指出，打鼾的聲響可高達50至80分貝，80分貝已等同摩托車喇叭聲，長時間持續暴露於噪音中，不僅會導致睡眠呼吸中止症患者的聽力損失，更有研究指出打鼾者的床伴因長時間暴露同等噪音，也會導致聽力損失，若經每晚6-8小時的持續打鼾震盪，可能損傷內耳神經、造成耳內淋巴液擾動，導致耳鳴，頭暈症狀。

睡眠呼吸中止症在一般成人盛行率約15%，男女比約3比1，但60歲以上有超過6成罹患率，其中男性70%、女性56%，所以年長女性應更警覺是否罹患此症，且患者耳聾風險為常人2倍，蔡明劭說，若發現出現單耳或雙耳突然聽不見，一定要盡速就醫。

蔡明劭表示，臨床上發生突發性耳聾的患者，有3分之1是完全無法恢復的，其中男性常見症狀是鼾聲如雷，開車「度咕」，注意力不集中；女性常見症狀則是情緒起伏大，心情憂鬱，失眠，頭暈頭痛，至於高風險患者，則為年長者、糖尿病患、肥胖者等，目前並沒有方法能有效預防，但治療睡眠呼吸中止症會是一個可能的預防之道。