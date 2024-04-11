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初瓦、嚮辣傳諾羅病毒 王品致歉：全額退費、醫療給付
王品集團今（11日）表示，疾管署初步認定，初瓦和嚮辣捷運西門店4月2日至4月6日疑似感染諾羅病毒事件，王品再度向消費者致歉，同時提出三種關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金。
此事件起於台北市衛生局接獲醫院通報，民眾於4月2日至4月5日在初瓦和嚮辣捷運西門店用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉症狀。王品集團強調，無論感染源究竟為何，「我們感到愧疚和自責，沒有任何的理由推諉責任。」
王品最新提出的方案為：4月2日至4月6日宣布停業前的顧客，餐費憑消費證明，全額退款。4月2日至4月11日的醫療費用，可以憑醫療收據辦理給付。另外，提供消費者慰問金，將依個別狀況處理。
據感染科醫生指出，諾羅病毒症狀持續約2～3天，王品集團6日晚間宣布停業，放寬認定在4月11日以前的醫療費都會給付。王品表示，預計4月18日起將在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付，減少消費者困擾。同時退款作業沒有設定期限，消費者有充分的時間辦理。至於海外顧客，目前已聯繫上兩組香港旅客，討論退款方式。
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