護理大夜加碼獎勵金卡在這 地區醫院錯愕「發下去了」

衛福部發放護理人員夜班津貼，爭議不少，不只有醫院把夜班獎金分給白班同事，更傳出加碼獎勵金卡在中央政府。台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，加碼夜班費尚未入帳，據了解，目前問題是健保基金運用辦法公告卡關，因為主計總處認為不應該用公務預算撥補。

原先衛福部依不同醫院層級給予不同的夜班獎勵，其中地區醫院大夜班獎勵為600元、小夜班400元，與醫學中心大夜班獎勵為1000元、小夜班600元，相差甚多。經過協會爭取行政院加碼獎勵，醫學中心不變；地區醫院變成大夜班900元、小夜班500元，但目前白班仍未全面祭出獎勵。

朱益宏指出，加碼前的獎勵金已經入帳，但加碼後的獎勵金還沒有入帳。他曾詢問衛福部長薛瑞元，得到回應是因為要等「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」公告通過後才有預算可以支應。據了解，行政院遲遲沒有公告的原因，是主計總處認為不應該用公務預算撥補獎勵金，因此出現問題。他呼籲，希望在新內閣上任前趕快通過，否則擔心改朝換代下，政策承諾又會生變。

恩樺醫院副院長吳淑芬指出，當初行政院掛保證會出獎勵金，因此地區醫院大多已經以新標準代墊獎金發放，若是主計總處再不放行，「我可能要跟院長下跪了」，費用都已經代墊下去了。

另外，台灣社區醫院協會也批「醫療巨獸與他們的產地，正是行政部門的長久放任與縱容」。自1995年健保實施至2024年底止，地區醫院家數僅剩359家，期間有高達209家地區醫院不敵洪流而熄燈；然而，醫學中心卻從原有13家倍數成長至25家，且在今年2月時又再增3家。衛生福利部在「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」中坦言，我國整體急性病床數較OECD國家多，但占床率偏低，病床多集中於大型醫院，不利民眾在地化醫療或社區化醫療發展。