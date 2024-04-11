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屏東多層級樂活照顧服務園區啟用 盼未來成失智照顧示範區

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府為強化失智者照顧服務能量，歷時3年籌設、斥資4.1億元打造的升級版多層級樂活照顧服務園區今天啟用。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為強化失智者照顧服務能量，歷時3年籌設、斥資4.1億元打造的升級版多層級樂活照顧服務園區今天啟用。記者潘欣中／攝影

台灣邁入高齡社會，屏東縣政府為提升失智者照顧服務能量，歷時3年籌設、斥資4.1億元打造的升級版多層級樂活照顧服務園區今天啟用；縣府長照處說，它不僅率全國之先創新將社區共融服務結合研究、教育，特設的教研中心針對不同程度或類型的個案做照護研究並導入智慧科技，可提供更精準的照護外，未來成為國內失智照顧教學示範園區。

屏東縣去年12月老人突破20%邁入超高齡社會，失智人口推估1萬3000人，且有逐年增加趨勢，現有11家失智共同照護中心、37處失智社區服務據點及67處日間照顧中心；縣府再推升級版的多層級樂活照顧服務園區OT促參案，由佳恩長照營運，基地分高齡照護區及樂齡學習區，前者提供長照服務、失智門診、共享餐廳等，後者搭配共融遊戲場，邀社區民眾走入園區，並打造教育培訓的教研中心，成為全齡共融場所。

縣長周春米說，多層級是園區依失智者或併有失能的長輩需求，提供不同型態照顧服務，有全日型機構、小家庭式團體家屋，也有日間照顧中心、居家服務等，也因有個別差異，特別設立教研中心，以實證研究為基礎，針對不同程度或類型做研究，同時蒐集照顧現場經驗進而培養專業人員，成為失智照顧教學示範園區，落實失智友善城市。

佳恩長照董事長蘇秀鑾說，園區透過「iSAFE安全照護系統」及「TOF飛時測距感測」設備偵測長者的動作，打造園區尊重隱私、預先防範、主動照護的安全照護環境，園區內外也有建置「生物（人臉）辨識系統」、電子圍籬及「非接觸式按鈕」的電梯，運用智慧科技提升長者的安全照護也降低病菌傳染風險。透過團隊整合資源，以慢活、舒適精神為初心，提供真誠和溫暖的創新照顧環境，迎接超高齡社會的來臨。

縣府長照處說，失智症因腦部病變讓失智者在現實生活易感到迷失，更因生活錯亂及外界誤解，讓失智者與照顧者常感到無助且惶恐，彷彿迷失在人生的洪流中；園區除擴展長照服務量能外，藉由複合式照護及社區共融的服務模式，結合失智實證研究與教學，實現讓長者生活在社區，在地安老目標，創造長照服務新的里程碑。

屏東縣政府為強化失智者照顧服務能量，歷時3年籌設、斥資4.1億元打造的升級版多層級樂活照顧服務園區今天啟用。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為強化失智者照顧服務能量，歷時3年籌設、斥資4.1億元打造的升級版多層級樂活照顧服務園區今天啟用。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為強化失智者照顧服務能量，歷時3年籌設、斥資4.1億元打造的升級版多層級樂活照顧服務園區今天啟用。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府為強化失智者照顧服務能量，歷時3年籌設、斥資4.1億元打造的升級版多層級樂活照顧服務園區今天啟用。記者潘欣中／攝影

失智症 屏東縣政府 長照

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