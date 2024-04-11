首季非法旅宿再增百家、罰近2千萬 7縣市逾百家都非法

疫後觀光旅遊復甦，旅館、民宿也遍地開花。根據交通部觀光署統計，今年首季未合法旅館、民宿較去年同期再增加107家，總計稽查開罰非法旅宿225次、1976.6萬元。在非法旅館中，以台北市298家最多，全數為非法日租套房，台中市、宜蘭縣及高雄市也破百家；民宿方面，屏東縣、南投縣及台東縣也超過百家未合法。

根據觀光署統計，今年首季總計有3323家合法旅館、1125家遭列管未合法旅館（非法旅館342家、日租套房783家），占整體旅館家數25%，其中又以台北市298家最多，全數為非法日租套房；台中市也有221家（非法旅館14家、日租套房207家）；宜蘭縣則有143家，全數為非法旅館；高雄市也有118家（非法旅館12家、日租套房106家）。

觀光署今年首季稽查475家次合法旅館、203家次未合法列管旅館，總計開罰151次、1639.4萬元，其中又以台北市、台中市各開罰36次最多，分別開罰359萬元、370萬元，台南市也開罰27次、322.4萬元。

在民宿方面，根據觀光署統計，今年首季全台有1萬1667家合法民宿、661家遭列管未合法民宿，占整體民宿5%，其中又以屏東縣156家最多，其次為南投縣140家，台東縣也有126家，均破百家。

觀光署首季稽查合法民宿2071家次、未合法民宿67家次，總計開罰74次、337.2萬元，其中又以花蓮縣開罰25 次、108萬元最多，南投縣、宜蘭縣各開罰17、16次，皆罰69萬元。

觀光署表示，今年首季合法旅館3323家，較去年同期減少3家，變動0.09%不大，應為個別業者經營考量而進退場的結果。至於未合法列管家數1125家，較去年同期增加83家，主要是都會區的日租套房增加，顯示部分業者在未合法登記前即投入市場，而被地方政府列管。

觀光署表示，今年首季合法民宿有1萬1667家，較去年同期增加699家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。未合法民宿列管家數661家，較去年同期增加24家，主因地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，互為消長結果。

觀光署也說，部分縣市檢查、稽查家次、罰鍰次數及金額較去年同期減少，主因各地方政府依年度檢（稽）查計畫，每季執行能量不同，而有起伏。