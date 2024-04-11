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民生醫院開烏龍刀 醫策會昨接任務將調查並公布

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
高雄市立民生醫院發生離譜「開錯刀」醫療疏失。記者潘奕言／攝影
高雄市立民生醫院發生離譜「開錯刀」醫療疏失。記者潘奕言／攝影

高雄市立民生醫院發生離譜「開錯刀」烏龍疏失，副院長張科表示，主要是主治醫師未按照開刀流程SOP，自己打電話給醫護站所致，相關人員亦未確實辨識病患。衛福部次長王必勝說，會請醫策會組成專家小組調查。

據了解，當時1名年長黃姓男病患因低血壓住院，與另一名張姓男病患住同間病房，4日當天張男要做胸腔引流手術，沒想到工友卻將黃男送入開刀房，護理師要給藥時才發現黃男不在病床上，想制止胸腔外科醫師，但手術已經完成。

《醫療事故預防及爭議處理法》第35條規定，醫事機構發生醫療事故或有發生之虞，且有下列情形之一者，中央主管機關應自行或委託政府捐助設立之財團法人組成專案小組進行調查，並提出報告後公布。

王必勝說，根據醫預法，昨天已經會請醫策會組成專家小組調查後並對外公布調查結果。目前對案件了解都是來自於媒體報導，仍待專家了解後做相關處置。

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