TNR成效掀爭議 遊蕩犬貓威脅再上討論桌

2017年零安樂政策上路後遊蕩犬貓數量大大增加，據統計，光遊蕩犬目前就高達18萬隻，TNR（捕捉、絕育、回置）的成效無法達到預期的成果，其中餵養更是遊蕩動物數量不減反增的主因，也成為社會安全、生態環境的威脅。立委今天要求，農業部應儘速完善遊蕩犬隻管理相關規定。

立法院經濟委員會今天審查「遠洋漁業條例部分條文修正草案」案；審查「野生動物保育法部分條文修正草案」案。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，據統計，2017年零安樂死政策實施後，2018年有6768隻犬貓絕育後被回置街頭，翌年大幅增加73％至1萬1734隻；2022年及2023年的回置數更突破2萬多隻。

楊瓊瓔說，2022年監察院也提出調查報告，認為回置野放的犬貓和在地遊蕩犬及野外貓隻合流，不僅造成野生動物的犬殺、貓殺及疾病的傳播事件頻傳，也對野生動物族群潛在衝擊極大，農業部應訂定回置的嚴格規定。

農業部代理部長陳駿季回應指出，TNR本身會因應地區和環境的不同來處理，目前相關回置採收容所方式處理，不當餵養會導致遊蕩動物族群擴大，顯見人的態度和行為必須被改變。

國民黨立委鄭正鈐也補充，2021年新竹南寮婦人因遊蕩犬追咬致死而出現國賠事件，為了不讓悲劇再發生，流浪動物管理刻不容緩。

農業部生物多樣性研究所楊嘉棟先前曾多次強調，2017年野放追蹤的21隻石虎有7隻遭犬殺，許多死亡現場附近都發現人為餵食點，造成環境髒亂和犬隻聚集，餵養也讓遊蕩動物繁殖能力大大增強，遊蕩犬隻數量也因此大增。

根據台灣野灣野生動物保育協會2022年救傷統計指出，平均每11件救傷案件就有一件是犬貓咬殺，雖然棲地破壞、車禍等仍是野生動物受害主因，但犬貓攻擊高居第二，威脅已不容忽視。