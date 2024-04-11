澳門水上表演「水舞間」 可望年底回歸
受到COVID-19疫情影響，澳門知名的水上表演「水舞間」從2020年起停演。業者透露，水舞間將重新改版，預計在年底前回歸，盼能吸引更多旅客造訪澳門。
根據交通部觀光署統計，去年台灣旅客出國人次高達1179萬人次，其中27萬5979人次是赴澳門旅遊。
鎖定澳門旅客來台以及台灣旅客赴澳門旅遊商機，包含台灣虎航、星宇航空、長榮航空等都陸續復飛或增班澳門航線。
為了吸引旅客，澳門業者新濠博亞娛樂有限公司發布新聞稿表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響而停演的水舞表演「水舞間」，目前正在重新改版，預計今年年底前會重新回歸。
除此之外，業者指出，全新的新濠影匯水上樂園戶外區將在4月27日開園，總共有25個遊樂熱點要搶攻暑假遊玩商機。
另外，澳門全球首座的自由型態外骨骼結構建築的飯店摩珀斯也攜手多名藝術家，舉辦「藝賞二十三」特展，展出國際知名藝術家KAWS的作品「好意」（Good Intentions）、英國當代藝術家Mr Doodle的Doodle COD雕塑及著名法國概念藝術家Daniel Buren的「爆炸小屋」。
鎖定澳門旅遊商機，酒店品牌PALAZZO VERSACE日前也選擇在澳門設立亞洲首個據點。
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