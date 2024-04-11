澳門水上表演「水舞間」 可望年底回歸

台大婦產科名醫施景中分享一名孕婦的治療經過，並直言自己在夢中夢見的玻璃杯惡夢後，該名孕婦的先生在二次手術結束，竟送給他一只一模一樣的玻璃杯，讓他驚嚇不已，也覺得這場在開刀前的夢應是預知夢。

2024-04-11 09:05