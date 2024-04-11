新北手工饅頭店品樂坊「紅麴粉」放到過期 挨罰24萬

又有食品業者把原料放到過期！衛福部食藥署今天公布，中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查違規名單，本次被裁罰金額最高的業者，為新北市品樂坊食品有限公司，查獲逾期原料「紅麴粉」，計1.385公斤已依法沒入銷毀，裁處新台幣24萬元。

食藥署今天公布，「113年度中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案執行結果」，共查核42家中式炊蒸食品販賣業，其中1家（1產品）不合格，裁罰新台幣3萬元；查核113家中式炊蒸食品製造業者，有5家（7產品）標示不合格，共裁罰18元、共抽驗229件產品，有7件不合格，共罰16萬元、貯存逾期食品／原料的1家業者被裁罰24萬元、2家未投保產品責任險的業者，共罰6萬元。

食藥署指出，裁罰金額最高的，為新北市品樂坊食品有限公司，查獲效期只到2023年12月7日的逾期原料「紅麴粉」，共計1.385公斤，已依法沒入銷毀，違反食安法第15條第1項第8款規定，裁處新台幣24萬元。

本次有多家業者被檢出使用「甜味劑」，彰化縣南山食品廠二廠的「鮮肉包」檢出甜味劑（醋磺內酯鉀）、「小銀絲卷」檢出甜味劑（蔗糖素），未依規定於外包裝標示該食品添加物名稱及其功能性，各開罰3萬元；新竹市正莊饅頭店的「白糖饅頭」、「黑糖饅頭」，則有不得檢出的甜味劑-環己基（代）𥖏醯胺酸鹽（Cyclamate）。

另外，台中市吉發饅頭店同樣檢出環己基（代）𥖏醯胺酸鹽，遭罰3萬元；台南市達成饅頭店「肉包」、「菜包」檢出甜味劑（環己基（代）磺醯胺酸鹽），以及同樣不得檢出的防腐劑（己二烯酸），違反食安法第18條各裁罰3萬元。

除了使用甜味劑的業者，還有未投保產品責任險的台南富川糠糬；南投縣方愫馨草屯手工麻糬防腐劑苯甲酸超標、雲林縣正莊食品店「百香果麻糬」檢出防腐劑，未依規定於外包裝標示該食品添加物名稱及其功能性；基隆市旺記上海小籠湯包行，「港式小籠湯包」大腸桿菌複抽驗不符規定。