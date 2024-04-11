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非法漁業台灣國際報告上榜 農業部修法非法漁貨禁止進口

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣遠洋漁業遭美國列入非法漁業名單。示意照片，非當事漁船。聯合報系資料照片
台灣遠洋漁業遭美國列入非法漁業名單。示意照片，非當事漁船。聯合報系資料照片

打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）漁業為世界趨勢，台灣雖在2019年已從IUU漁業不合作國家警告名單中除名，但非法漁業卻在國際報告中首次上榜。《遠洋漁業條例》部分條文修正草案將禁止IUU魚貨進口台灣，打擊並杜絕非法漁業。

台灣自2015年10月1日遭歐盟列入IUU漁業不合作國家警告（黃牌）名單後，台灣與歐盟雙方在歷經3年多的諮商後，於2019年6月27日獲歐盟執委會決議，我國自歐盟打擊IUU漁業黃牌名單移除。

立法院經濟委員會今天審查「遠洋漁業條例部分條文修正草案」案；審查「野生動物保育法部分條文修正草案」案。

本次修正案增訂禁止IUU魚貨進口及罰則，以有效防止IUU魚貨輸入台灣，主要規範對象為進口業者，我國遠洋漁船所捕撈的漁獲物則不屬於進口魚貨，國內一般漁民並不會觸法。

此外，由漁業主管機關將國際組織或外國政府通知的非法魚貨等資訊，公告禁止進口，以防止非法魚貨進入國內，以及非法漁獲物所引起的削價競爭擾亂市場秩序，因此進口業者購買魚貨前除了要了解魚貨來源之合法性外，亦需參考公告資訊。

國民黨立委楊瓊瓔表示，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的「 國際漁業管理改善報告」指出，台灣在「非法漁業」及「混獲海龜」的不名譽榜單首次上榜，顯見打擊非法漁業、落實進口管制措施相當緊急。

農業部代理部長陳駿季指出，圍網誤捕海龜等，國內已經在漁具上做了減少混獲的改良，已經有在漁法上加強。

國民黨立委鄭正鈐另指出，台灣法令禁止捕撈保育類鯊魚翅，販售及食用魚翅是否也違法？假如連業者自己販售的魚翅是否合法都不清楚，民眾也難分辨自己食用的魚翅來源。

漁業署長張致盛說明，現行法規禁止捕撈保育類鯊魚，非保育類鯊魚則禁止割鰭棄身。

鄭正鈐說，很多人喜歡吃魚翅，但不會想吃到非法的，餐廳也不想進非法食材，政府應確保進口的食材符合法規，避免重創台灣的國際形象。

歐盟 鄭正鈐 鯊魚

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