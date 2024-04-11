4月到東北角遊玩吃馬加魚 新北漁業處推薦正「對時」

東北角海域現在是北部俗稱馬加、南部俗稱土魠的康氏馬加鰆漁期，漁民利用定置網捕獲，賣相佳又美味。新北市漁業處今天推薦馬加魚料理，建議民眾可事先洽詢東北角各漁港附近的餐廳，前往東北角遊玩，體驗漁村慢遊，並品嘗馬加魚的好滋味。

新北漁業處表示表示，台灣好魚排行榜流傳的十大好魚，「一午二紅沙，三鯧四馬鮫（加），五鮸六嘉鱲，七赤鯮八馬頭，九烏喉十春子」，馬加魚榜上有名，列在第四位。馬加魚成魚體側有50-60條波形黑色橫帶，屬於中上層洄游魚類，在東北角海域以定置網方式釣獲。

東北角水域因為高溫、高鹽的黑潮，與從東海大陸棚流來、低溫、低鹽的大陸沿岸流交會，湧升流將深層富營養鹽的冷海水攪起至水面，吸引魚蝦及浮游生物的聚集，成為重要漁場。

4月仍是鰆魚的季節，因為肉質鮮美、刺少、營養素高，受到民眾喜愛。東北角定置網漁業漁民捕獲後，因為賣相佳，漁船停泊靠港，常被漁販或海鮮餐廳業者訂走。

漁業處說，新北市貢寮海域有定置網漁業漁場，在魚類洄游的路徑（魚道），設置網牆改變魚群游動方向，誘導魚進入定置網，再一路順著漁網，游入箱網中，漁民再定期去箱網捕撈魚。

定置網漁船返回馬崗漁港時，附近餐廳業者就會去看看有哪些新鮮的漁獲。近期有不少馬加，餐廳業者順應時節採購，切成魚片，以日式昆布做火鍋湯底，做成馬加鮮魚火鍋。馬加魚片川燙後口感鮮嫩細緻，更能吃出魚肉的鮮甜。

馬加魚因為魚刺少、肉質肥美，貢寮區海鮮餐廳業者觀察不少客人優先挑選享用，馬加魚生魚片最能吃出魚肉的鮮度和肥嫩度，喜歡清淡口味的消費者適合清蒸馬加魚，喜歡醬色濃郁可吃紅燒馬加魚，此外馬加魚頭、魚尾煮薑絲湯也很清爽。