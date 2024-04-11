快訊

蔣經國與陳誠曾搶奪接班人大位？ 從蔣中正對2人評價可見端倪

爆遭綠議員陳建名「勾脖、緊抱、強吻」 歌手張涵雅喊：誤會

統神被苗博雅感化？做出「正能量二部曲」發文道歉 鐵粉驚訝：天下紅雨了

愛爾蘭首見台灣原民文學展 參議員盼深化交流

中央社／ 倫敦10日專電

愛爾蘭首次有台灣原住民文學展舉行，除了靜態展出書籍及其他資料，也放映短片、舉辦專題工作坊。參議員、國會友台小組成員霍爾肯（Gerry Horkan）出席開幕儀式時說，期待愛爾蘭與台灣未來能深化交流。

愛爾蘭都柏林三一大學（Trinity College Dublin）、國立台灣文學館以及駐愛爾蘭代表處合辦「用筆來唱歌 — 聽台灣原住民族的天籟之音」特展，今天在三一大學的文學與文化翻譯中心（Trinity Centre forLiterary and Cultural Translation）開幕，霍爾肯、翻譯中心主任哈德利（James Hadley）與經理波雯（EithneBowen），以及駐愛爾蘭代表楊子葆出席。

霍爾肯說，這是愛爾蘭首見台灣原住民文學展，有助增進愛爾蘭民眾對台灣多元文化的認識，期待雙邊可開啟更深刻的文化對話。

哈德利則說，台灣原住民文學展是愛爾蘭認識台灣文學的一塊重要拼圖；三一大學已陸續引介台灣的華語、台語及客語文學作品，隨著原住民文學展舉辦，台灣文學在愛爾蘭已具備大致完整輪廓。

哈德利並宣布，三一大學已與台文館展開具體的合作討論，近日將簽署正式合作協議。

楊子葆指出，台灣的歷史由原民、殖民、移民不斷互動交織而成，若想了解台灣，就不能不認識原住民族，而文學是理解文化的關鍵路徑。他期盼三一大學積極參與台文館的「台灣文學外譯計畫」，也希望台文館能將更多愛爾蘭文學作品引介至台灣。

「用筆來唱歌 — 聽台灣原住民族的天籟之音」今天在三一大學文學與文化翻譯中心展出後，明天移師駐愛爾蘭代表處，將繼續展出至30日。

除了靜態展覽、舉辦工作坊，特展也播映改編自原住民作家夏曼．藍波安作品、由國家電影及視聽文化中心製作的短片「老海人洛馬比克」。

在工作坊，特別飛往愛爾蘭的台文館研究員陳昱成、王嘉玲則分別以台灣原住民歷史和神話為題，與愛爾蘭文學界對話。

原住民 台灣文學 愛爾蘭

延伸閱讀

結束中東衝突唯一途徑？愛爾蘭、澳大利亞考慮正式承認巴勒斯坦國

教改30年 家長團體：廣設高中大學未減輕升學壓力

承認巴勒斯坦國家地位 愛爾蘭外長：幾週內行動

加前駐美大使柏尼：戰略模糊讓中國更加削弱台灣

相關新聞

台鐵普悠瑪撞擊落石出軌原因曝 今晨恢復雙線正常行車降速慢行

台鐵445次普悠瑪號昨天晚間於和平站南端撞擊地震造成的落石，造成第一車的2軸出軌，影響車上146名旅客。台鐵公司表示，該...

未來10天雨區曝 賈新興：周六午後苗栗以北零星短暫雨

春季天氣變化快速，不確定性高，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明兩天午後山區有零星短暫雨，周六午...

高溫炎熱防中暑 午後不排除雷雨 下周又有鋒面到再變天

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著環境風向開始轉東南風，今天各地白天大致為多雲到晴...

台大醫預知夢「玻璃杯」成真！孕婦真出事 網：夢境劃一刀承擔惡運

台大婦產科名醫施景中分享一名孕婦的治療經過，並直言自己在夢中夢見的玻璃杯惡夢後，該名孕婦的先生在二次手術結束，竟送給他一只一模一樣的玻璃杯，讓他驚嚇不已，也覺得這場在開刀前的夢應是預知夢。

台灣春季易乾旱仰賴水庫儲水 氣象署解惑

台灣什麼季節容易發生乾旱？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，台灣年平均降水量高達2500 mm，由於地勢...

高雄民生醫院傳開錯刀 衛福部：屬重大病安事件會了解

據「三立新聞網」報導，高雄發生離譜重大醫療疏失，本月4日民生醫院的傳送人員協助送患者進手術室，卻沒發現送錯患者，且從病房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。