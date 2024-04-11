愛爾蘭首見台灣原民文學展 參議員盼深化交流

愛爾蘭首次有台灣原住民文學展舉行，除了靜態展出書籍及其他資料，也放映短片、舉辦專題工作坊。參議員、國會友台小組成員霍爾肯（Gerry Horkan）出席開幕儀式時說，期待愛爾蘭與台灣未來能深化交流。

愛爾蘭都柏林三一大學（Trinity College Dublin）、國立台灣文學館以及駐愛爾蘭代表處合辦「用筆來唱歌 — 聽台灣原住民族的天籟之音」特展，今天在三一大學的文學與文化翻譯中心（Trinity Centre forLiterary and Cultural Translation）開幕，霍爾肯、翻譯中心主任哈德利（James Hadley）與經理波雯（EithneBowen），以及駐愛爾蘭代表楊子葆出席。

霍爾肯說，這是愛爾蘭首見台灣原住民文學展，有助增進愛爾蘭民眾對台灣多元文化的認識，期待雙邊可開啟更深刻的文化對話。

哈德利則說，台灣原住民文學展是愛爾蘭認識台灣文學的一塊重要拼圖；三一大學已陸續引介台灣的華語、台語及客語文學作品，隨著原住民文學展舉辦，台灣文學在愛爾蘭已具備大致完整輪廓。

哈德利並宣布，三一大學已與台文館展開具體的合作討論，近日將簽署正式合作協議。

楊子葆指出，台灣的歷史由原民、殖民、移民不斷互動交織而成，若想了解台灣，就不能不認識原住民族，而文學是理解文化的關鍵路徑。他期盼三一大學積極參與台文館的「台灣文學外譯計畫」，也希望台文館能將更多愛爾蘭文學作品引介至台灣。

「用筆來唱歌 — 聽台灣原住民族的天籟之音」今天在三一大學文學與文化翻譯中心展出後，明天移師駐愛爾蘭代表處，將繼續展出至30日。

除了靜態展覽、舉辦工作坊，特展也播映改編自原住民作家夏曼．藍波安作品、由國家電影及視聽文化中心製作的短片「老海人洛馬比克」。

在工作坊，特別飛往愛爾蘭的台文館研究員陳昱成、王嘉玲則分別以台灣原住民歷史和神話為題，與愛爾蘭文學界對話。