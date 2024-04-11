台大醫預知夢「玻璃杯」成真！孕婦真出事 網：夢境劃一刀承擔惡運

台大婦產科名醫施景中昨(10)日在臉書分享一名孕婦的治療經過，並直言自己在夢中夢見的玻璃杯惡夢後，該名孕婦的先生在二次手術結束，竟送給他一只一模一樣的玻璃杯，讓他驚嚇不已，也覺得這場在開刀前的夢應是「預知夢」。

施景中談及若病患在動大手術之前會出狀況，自己多少都會先夢見「預知夢」。他也坦言，以前時常夢到預知夢，但現在比較少了。

施景中透露年前一名從南部轉上來的孕婦，除了植入性胎盤還有克隆氏症，曾因此動過多次腸道手術。在手術前竟夢到一場預知夢。

夢境中他看見3名男子，其中一位還是認識的知名律師，因為不小心將他們的一個精美酒杯打破了，便連聲道歉。但其中一名男子卻說：「你以為道歉就沒事了嗎？」，便拾起玻璃碎片，往他的手心用力割了一下，此舉讓他從夢中嚇醒。施醫師在夢醒之後，覺得即將到來的手術可能會出問題，但又希望自己只是亂夢。

隨後孕婦共經過兩次手術。第一次在台北的手術時，施景中在第一刀劃開肚皮進入腹腔時，便傷到黏在腹壁上的腸子，「剎時糞便灑在腹腔中」。他急忙將小孩生出，同時照會外科過來幫忙修補腸子。外科醫師接手後也處理得相當迅速，在修補完腸子、並將子宮與腹腔的廣泛沾粘分離後，他再接手完成植入性胎盤手術。

手術完成後，由於動刀前的惶惶不安，讓他心想：「就這樣嗎？」。未料等該名孕婦回到南部後，便發現腹中積膿，送往成大後，發現她的腸子再度破裂，糞水積滿腹腔，子宮積膿嚴重可能也必須切除。成大外科醫師處理好腸子後已是半夜，於是又轉回台北，由他接手植入性胎盤的部分。

施景中表示，當他再看見這名病患時，「整個人像洩氣的氣球，蓬頭垢髮」，讓他感嘆：「真的是可憐的母親」。由於二次手術的治療過程相當複雜，也讓他倍感挫折。最後花了一個多月的時間才順利出院，病患也沒再度接受手術。

讓施景中驚訝的是，該名病患在昨日回診時，送給他由先生親手挑選的玻璃杯，竟恰巧與夢中破掉的玻璃杯一模一樣，覺得這場在開刀前的夢應是「預知夢」。根據施景中醫師PO出的照片顯示，與預知夢一模一樣的杯子應是德國Nachtmann品牌的威士忌酒杯。

施醫師隨後也在留言區表示，因為夢到打破名律師的杯子，讓他原本擔心會變成法律訴訟案件，所幸並沒有往這方向發展。有網友留言表示，認為在夢境中施醫師的手「被劃一下」，「惡運似乎在夢中被您承受了一些」，但也有不少人驚呼：「真的會嚇死，跟夢境一模一樣」、「好驚悚的夢境及現實」、「還好平安無事」。

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