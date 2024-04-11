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高雄民生醫院傳開錯刀 衛福部：屬重大病安事件會了解

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，若民生醫院真的開錯刀，這已造成不需要手術患者的身體傷害，屬於重大病安事件，將會進行了解。本報資料照片
衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，若民生醫院真的開錯刀，這已造成不需要手術患者的身體傷害，屬於重大病安事件，將會進行了解。本報資料照片

據「三立新聞網」報導，高雄發生離譜重大醫療疏失，本月4日民生醫院的傳送人員協助送患者手術室，卻沒發現送錯患者，且從病房護理師、手術室護理師，到麻醉醫師及跟執刀的外科醫師，通通沒有發現，導致病人被開錯刀。如今醫院證實搞烏龍，深刻檢討致歉，衛生局追究5名相關人員疏失，記過處分，並要求寫檢討報告。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部目前尚未接獲訊息，但若是一連串相關人員都沒有發現送錯病人，這真的是「難以想像」，將會了解真實的情形、釐清狀況，但如果醫院真的開錯刀，這已造成不需要手術患者的身體傷害，屬於重大病人安全事件，將要求醫院檢討、改進，並要求高雄市衛生局詳細調查。

患者 手術 衛生局 醫療疏失

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