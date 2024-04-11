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金門輔導長跌倒不慎致命 醫揭保命關鍵是在和死神賽跑

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，跌倒當下可能沒事，但後續出現不明原因頭痛、頭昏、反應遲鈍、手腳無力等症狀，應懷疑是腦出血應速就醫。示意圖。圖／123RF
新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，跌倒當下可能沒事，但後續出現不明原因頭痛、頭昏、反應遲鈍、手腳無力等症狀，應懷疑是腦出血應速就醫。示意圖。圖／123RF

陸軍金門防衛部金門守備大隊一名王姓中尉輔導長在昨天凌晨4時許，疑因起床後尚未清醒，在上廁所時不慎於廁所內跌倒，導致頭部重創，送醫急救仍宣告不治，目前軍方已通知家屬，至於詳細案發原因仍待釐清。醫師表示，跌倒昏迷需與時間賽跑，一旦延誤發現未及時送醫，就有死亡危險，而現在電腦斷層檢查十分方便，只要5分鐘就能了解有無腦出血，呼籲民眾千萬不要延誤就醫。

新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，許多跌倒撞擊頭部猝逝的個案，常是病人跌倒後，腦血管出血，但未被及時發現送醫，當出血愈來愈嚴重、愈來愈多，造成腦壓升高壓迫腦幹致死，如果發現旁人跌倒、昏迷，應盡速協助送醫，即使沒有昏迷也要就醫檢查，避免腦出血不自知。

其實，平時因跌倒、車禍等意外事故，導致頭部遭到撞擊的患者並不少見。魏國珍說，雖然並非每個人撞到頭都會致死，但卻不可輕忽，尤其，現在許多人是一個人租屋生活，一旦發生意外，可能無法及時搶救，建議應利用穿戴式裝置或設置居家監測系統，當發生意外時可以立即通知親友。

台灣已是高齡社會，許多年長者容易發生跌倒，建議居家應做好防跌措施，如加裝扶手、止滑墊等，即便跌倒當下可能沒事，但仍應觀察二至三個月注意有無異常情形，如出現不明原因頭痛、頭昏，或反應遲鈍、手腳無力等症狀，應懷疑是已有腦出血，盡速就醫檢查，加以治療。

廁所 金門

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