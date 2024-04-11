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台灣欲成亞洲頂尖母港 參與國際郵輪展宣揚雄心

中央社／ 紐約10日專電

台灣參與本週在邁阿密舉行的全球最大郵輪盛會，以造型獨特的天燈館閣點亮會場，展現台灣在COVID-19疫後推動觀光與郵輪產業復甦，致力成為亞洲頂尖母港的雄心。

交通部觀光署和台灣港務股份有限公司、交通部航港局攜手合作，參加8日至11日在邁阿密海灘會展中心舉辦的年度國際郵輪展（Seatrade Cruise Global）。

根據觀光署駐紐約辦事處新聞稿，台灣館以天燈為設計靈感，融合傳統與台灣致力推廣郵輪產業的抱負，每個面向都展現台灣觀光與郵輪特色，包括豐富文化、精緻美食、壯麗自然風光、重要港口地理位置，期盼國際業界高層將台灣納為其郵輪航線目的地之一。

觀光署副署長林信任致詞時說，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫前是亞洲地區第2大郵輪客源市場，2019年在台搭乘郵輪的旅客超過百萬人次，600航次以上的郵輪來台停靠或以台灣為母港，經濟產值達10億美元（約新台幣322億元）。

林信任說，2024年已恢復至7成左右，歡迎更多郵輪把握獎勵措施來台停靠，或以台灣為母港。

台灣致力在這項展會推廣各港口，特別以基隆和高雄作為母港，並推動灣靠台中、花蓮及澎湖等跳島旅遊，鞏固亞洲第2大郵輪市場地位。

觀光署、台灣港務公司、航港局代表出席台灣館揭幕，活動吸引全球郵輪公司、產業協會以及鄰國港口管理機構資深人士參與。

活動結合原住民阿美族舞蹈表演、台灣郵輪前景介紹、融合台灣和西方小吃以及天燈啟動儀式。充氣天燈象徵台灣官員與國際產業領袖對台灣郵輪業的期望，置於台灣展位上方。

觀光署表示，台灣依山傍海，有豐富自然生態及多元文化，四季皆有特色主題活動，北中南東地方小鎮也以豐富在地特色、人文風情展現獨特魅力。從夜市小吃到米其林推薦餐廳，特色美食遍布全台，非常適合郵輪旅客體驗。

天燈 觀光署 郵輪

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