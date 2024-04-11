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猛虎出山練肌力 助氣血順暢

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
師大體育與運動科學系教授張育愷。惠弘裕／攝影
師大體育與運動科學系教授張育愷。惠弘裕／攝影

現代人長時間使用3C、久坐不動，容易引發肩頸背痛和身體歪斜，加速老化、肌肉流失，衍生出許多慢性疾病。師大體育運動科學系教授張育愷推薦大家，每天可抽空5分鐘從事「八卦導引」健身運動，透過8個動作，可延展與鍛鍊身體各部位，鬆活全身筋骨，有助活化大腦健康。

猛虎出山5步驟 製表／廖靜清
猛虎出山5步驟 製表／廖靜清
元氣網也邀請張教授拍攝影片，親自示範「猛虎出山」、「大鵬展翅」、「獅子張口」等三式動作，將陸續同步推出，歡迎到元氣網觀看。

猛虎出山理三焦 強化下肢

師大體育與運動科學系教授張育愷長期推廣「八卦導引」課程，首先介紹第一式「猛虎出山」，這套動作有一句口訣：「猛虎出山理三焦」，著重訓練肌力、鍛鍊平衡、增進柔軟度練習，透過動作將身體拉伸，加上養身意念引導，配合呼吸吐納，讓自己更專注於當下，感受脊椎伸展，練下半身肌力，幫助氣血運行順暢。

八卦導引 如同有氧運動

八卦導引是一套結合運動科學與大腦科學的八個動作，張育愷說，以八卦掌功法為基礎，以馬步、弓步、歇步、仆步等簡單的方式不斷循環，產生有氧運動的訓練功效，同時強調專注與調控呼吸，緩緩凝聚精神以達到氣息平和，並用意識引導動作，達到心神合一的「調心」境界。

第一式猛虎出山，意念由兩手帶領，手掌朝上引導身體伸展，氣息由下往上，梳理上焦、中焦、下焦的三焦，也就是身體的軀幹，讓血液及氣運行暢通無阻。動作特色是訓練下肢肌力，尤其慢慢下蹲時，放慢速度的肌肉控制，針對股四頭肌和臀大肌進行刺激，但在垂直起身和下蹲時，需保持軀幹穩定。

運動 體育

延伸閱讀

「八卦導引」以「一代宗師」中八卦掌為基礎，第一式「猛虎出山」著重鍛鍊下肢肌力！

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