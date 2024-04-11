連爆2次食物中毒 藏壽司新莊宏匯店暫時停業

新北衛生局昨接獲輔大醫院通報，4名消費者4月7日赴藏壽司新莊宏匯店用餐後出現腹痛、腹瀉及嘔吐，衛生局說，3月31日也接獲同店家有2人疑似食品中毒通報，1年內接獲2次通報，命藏壽司新莊宏匯店即起暫停作業。不只新莊宏匯店出包，一周前藏壽司淡水店也被要求暫停營業，市長侯友宜說重話，指示衛生單位全面嚴查藏壽司新北各分店。

新北市衛生局說，即日起將緊盯藏壽司新北轄內其餘10家分店，督促業者加強食安管理。

衛生局指出，3月31日曾接獲2人到宏匯店用餐後疑似食物中毒，當時環境衛生稽查、抽驗結果皆符合規定。不過輔大醫院昨通報4月7日有一家4口赴該店用餐，出現腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀，就醫後症狀緩解，當天即返家休養。

藏壽司食安問題連環爆出，不只新莊宏匯店，藏壽司淡水站前店4月1日有3名、4月7日2名到該店用餐的消費者身體不適，衛生局4月2日至店鋪稽查，現場見冷凍庫未定期除霜、壽司盤破損等缺失，命業者限期改正，也要求該分店暫停作業。

業者回應，公司會配合調查，落實對店鋪設備、食材與員工衛生的管理，控管商品品質。