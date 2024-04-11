食物中毒通報增…餐廳停業標準 改看個案嚴重性

食安事件層出不窮，除了寶林茶室，「初瓦」、「嚮辣和牛麻辣鍋」台北西門店，以及八方雲集北投公館加盟店、新莊頤品飯店均傳出食物中毒群聚。根據衛福部統計，今年第一季食物中毒案件通報數達四四六件，相較近三年同期，幾乎翻倍。

衛福部長薛瑞元表示，未來違規餐廳是否勒令停業，將不會以就醫人數來判定，而是以個案嚴重程度來評估。

衛福部統計，去年第一季食物中毒案件二一○件、患者一六○○人，常見通報原因以病毒及細菌性為大宗。食藥署副署長林金富表示，近三年第一季食物中毒案件介於兩百至三百件，人數約一五○○至二五○○人，但今年第一季已累積四四六件、二五○四人就醫。

國民黨立委王育敏質疑，根據食藥署規定，須符合中毒人數達五十人上者、且有持續擴散之虞、社會大眾關注事件等原則，才可向疾管署申請啟動流行病學調查，並要求業者停業，「這標準是否太過寬鬆？」，相較之下，台北市規定，只要六人就醫通報，就可以勒令該餐廳停業。

薛瑞元表示，以人數來區分，確實容易引發疑慮，未來將不以通報人數來作為標準，只要食物中毒事件中，有人死亡、入住加護病房，就可勒令業者停業。

外界猜測王品兩家餐廳食安事件疑因廚工汙染所致，也就是員工抱病上班。食藥署副署長林金富表示，若確立食物中毒原因是廚工染病，可依食安法移送檢調，開罰六萬元至兩億元不等。