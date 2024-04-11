聽新聞
test
0:00 / 0:00

食物中毒通報增…餐廳停業標準 改看個案嚴重性

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北報導
王品集團「初瓦」、「嚮辣」西門店傳出疑似食物中毒。記者許正宏／攝影
王品集團「初瓦」、「嚮辣」西門店傳出疑似食物中毒。記者許正宏／攝影

食安事件層出不窮，除了寶林茶室，「初瓦」、「嚮辣和牛麻辣鍋」台北西門店，以及八方雲集北投公館加盟店、新莊頤品飯店均傳出食物中毒群聚。根據衛福部統計，今年第一季食物中毒案件通報數達四四六件，相較近三年同期，幾乎翻倍。

衛福部長薛瑞元表示，未來違規餐廳是否勒令停業，將不會以就醫人數來判定，而是以個案嚴重程度來評估。

衛福部統計，去年第一季食物中毒案件二一○件、患者一六○○人，常見通報原因以病毒及細菌性為大宗。食藥署副署長林金富表示，近三年第一季食物中毒案件介於兩百至三百件，人數約一五○○至二五○○人，但今年第一季已累積四四六件、二五○四人就醫。

國民黨立委王育敏質疑，根據食藥署規定，須符合中毒人數達五十人上者、且有持續擴散之虞、社會大眾關注事件等原則，才可向疾管署申請啟動流行病學調查，並要求業者停業，「這標準是否太過寬鬆？」，相較之下，台北市規定，只要六人就醫通報，就可以勒令該餐廳停業。

薛瑞元表示，以人數來區分，確實容易引發疑慮，未來將不以通報人數來作為標準，只要食物中毒事件中，有人死亡、入住加護病房，就可勒令業者停業。

外界猜測王品兩家餐廳食安事件疑因廚工汙染所致，也就是員工抱病上班。食藥署副署長林金富表示，若確立食物中毒原因是廚工染病，可依食安法移送檢調，開罰六萬元至兩億元不等。

寶林茶室 衛福部 食安 食物中毒 食藥署 餐廳

延伸閱讀

衛福部下午發文數位部「封創意私房」 立委批自廢武功

小林製藥紅麴通報達34件 2大求償管道出爐

薛瑞元道歉 認了邊境檢驗蘇丹紅出紕漏 2批產品漏檢驗

「創意私房」難封網？薛瑞元：盼修法取得即時封網權

相關新聞

蘇丹紅逐批查驗出包 薛瑞元道歉

蘇丹紅、寶林茶室、王品旗下兩家餐廳，近期食安事件頻傳，立委爆料，指衛福部去年針對中國大陸進口辣椒粉展開百分百逐批查驗，卻...

食物中毒通報增…餐廳停業標準 改看個案嚴重性

食安事件層出不窮，除了寶林茶室，「初瓦」、「嚮辣和牛麻辣鍋」台北西門店，以及八方雲集北投公館加盟店、新莊頤品飯店均傳出食...

藏壽司2分店皆傳食物中毒停業 新北衛局要徹查所有分店

藏壽司近期連續2家新北市分店，出現疑似食物中毒通報，引起食安疑慮。新北市衛生局指出，即日起將進一步針對新北轄內藏壽司其餘...

進口蛋銷毀延宕 多花納稅人8千萬元？農業部：一半由政府補助

根據「民報」報導，雞蛋風暴後，進口蛋銷毀拖延，多花納稅人超過8千萬元，農業部表示，2023年整年專案進口雞蛋倉儲費用包括...

性行為年齡降 病團、醫界呼籲趁早接種HPV疫苗

人類乳突病毒（HPV）是常見的性傳染病毒，曾有性行為就可能感染，持續感染HPV會導致多項癌前病變，造成女性子宮頸癌、外陰...

器捐病主中心新任董事長李明哲：病人也擁有身體的自主權

「每一個人都是向死而生！」器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（簡稱器捐病主中心）董事長李明哲說，國內施行善終三法的目的，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。