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蘇丹紅逐批查驗出包 薛瑞元道歉

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部去年底起針對大陸進口辣椒粉百分百逐批查驗，卻仍有蘇丹紅問題產品流入市面，衛福部長薛瑞元昨於立院致歉。記者林俊良／攝影
衛福部去年底起針對大陸進口辣椒粉百分百逐批查驗，卻仍有蘇丹紅問題產品流入市面，衛福部長薛瑞元昨於立院致歉。記者林俊良／攝影

蘇丹紅、寶林茶室、王品旗下兩家餐廳，近期食安事件頻傳，立委爆料，指衛福部去年針對中國大陸進口辣椒粉展開百分百逐批查驗，卻仍有兩批問題產品流入市面？質疑衛福部把關不力。對此，衛福部長薛瑞元昨於立院公開致歉「這是我們的錯」，指令不夠明確，讓基層同仁誤會當時僅逐批查驗農藥。

立委黃國昌昨在立法院衛環委員會表示，衛福部聲稱早在去年十二月十一日起，即對中國大陸辣椒粉採取百分百逐批查驗蘇丹紅，怎麼今年一、二月仍有不同廠商輸入違規產品，流入市面，「這件事情是怎麼發生的？難道逐批查驗是假的嗎？」

薛瑞元說，「我在這裡要先道歉，可能是我們的指令不夠明確。」，中央下達百分之百逐批查驗指令，海關、食藥署基層同仁或許以為百分之一百查驗的是農藥，而蘇丹紅並沒有百分之百，才會遺漏掉二批進口的問題產品，「是衛福部高層這邊指令不夠明確，所以這是我們的錯。」

黃國昌另質疑，違規業者保欣企業在連續五批「逐批查驗」後改為「加強抽批」，並未維持百分百查驗。對此，食藥署長吳秀梅表示，依照規定，如果連抽五批合格後，就會調降為加強抽批（抽驗率兩成至五成），如被列為「監視查驗」，就採最高規格，需百分百查驗。

薛瑞元表示，蘇丹紅案確實不能以「常規」看待，目前明確列出九種不應出現的食品添加物，適用「食品及相關產品輸入查驗辦法」，在邊境查驗上不應降級。

食藥署指出，這九項不可添加於食物的化學物質分別為蘇丹一號、蘇丹三號、蘇丹四號、橘色二號、玫瑰紅Ｂ、對位紅、紅色二號、氮紅及甲苯胺紅。前八項已納入邊境檢驗重點查驗項目，甲苯胺紅則將於近日內納入其中。

目前只要邊境查驗出含有蘇丹色素的商品，應由輸入者負責銷毀。日後橘色二號、玫瑰紅Ｂ、對位紅及甲苯胺紅等四項化學成分也將比照辦理。

蘇丹紅 衛福部 食藥署

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