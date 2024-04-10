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5級震釀環狀線災情究責 雙北找第3單位鑑定審視

中央社／ 新北10日電

由北市建造的新北環狀線遭質疑耐震度不足，外界關注責任歸屬與賠償。新北市官員表示，目前還沒談，北市先找第3方鑑定單位鑑定後，新北也會找第3方單位審視，雙方一起釐清。

花蓮外海3日強震，造成捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位、軌道變形。新北市長侯友宜昨天指出，將責成相關單位檢討當初監造環狀線的耐震規定是6級，為何5級地震就產生問題。

新北市府官員今天告訴中央社記者，除了工程修復問題，由於現在板橋站至中和站間無法營運，環狀線原本每日7萬人次運量遭腰斬為3.5萬人次，損失不小；另協助疏運旅客的接駁公車費用高昂，且共8間客運業者都是緊急調派路線上的車輛支援，本身人力也捉襟見肘，因此新北捷運公司正評估是否要找遊覽車公司合作，以降低成本。

官員指出，環狀線由新北市府出資請北市興建，因此包括設計、監造、施工與驗收都由台北市政府捷運局主責、發包，新北市府負責周邊交維、都市計畫變更與用地取得等。

他表示，北市是興建責任主管機關，因此原則上由台北市捷運局就設計與施工方面找單位鑑定，新北市府也會找專家、學者與第3方公正單位確認鑑定內容，若有需要也會要求補充說明，經大家討論完後，才能斷定是否有設計、監造或施工責任。

官員指出，若經斷定100%是天然災害造成，各地方政府都有天然災害準備金支應。

他表示，目前都還沒談到相關經費問題，當務之急是盡快復原，會先確定是否有結構問題、列出損壞物品清單、確認復原方案後，才會確定經費、責任，屆時才會討論誰需負擔、以及負擔比例。

知情人士指出，由於目前環狀線仍在保固期，相關賠償問題應會由雙北市府捷運局等單位協商；至於接駁車費用，先由新北支應。

捷運環狀線

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