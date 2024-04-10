進口蛋銷毀延宕 多花納稅人8千萬元？農業部：一半由政府補助

根據「民報」報導，雞蛋風暴後，進口蛋銷毀拖延，多花納稅人超過8千萬元，農業部表示，2023年整年專案進口雞蛋倉儲費用包括殼蛋、加工蛋品及過期雞蛋，其中農業部補助近一半約4116萬元，並由中央畜產會自付4284萬元，並無多花納稅人8千萬。

農業部指出，去年計畫補助中央畜產會辦理過期進口雞蛋堆肥化處理，以有效利用作為有價的堆肥，已於去年底決標。堆肥化處理作業已於今年3月11日啟動，原訂處理期程在120日內完成，為節省倉儲費用，農業部督導畜產會加緊處理中。

根據農業部統計，迄今已處理7成以上共4234萬顆，已將期程目標縮短，剩餘1346萬顆預計4月下旬完成。

農業部代理部長陳駿季強調，報導裡指雞蛋要到今年7月底才銷毀為錯誤訊息，起初因堆肥場無堆肥許可而無法順利開始，之後農業部便積極助其取得許可，預計4月下旬就能全數完成堆肥化，比在3月時於立法院承諾5月底前銷毀的時程早了整整1個月。