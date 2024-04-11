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健康你我他╱拉長染髮間隔期 出門必戴帽防曬
小時候長髮及腰，走起路來粗黑雙辮甩呀甩的，羨煞鄰居理髮阿姨。時光飛逝，曾幾何時綁好頭髮，還要設法將劉海往上梳，蓋住額頭上方髮量較稀疏的頭皮，洗完頭梳下來一大把頭髮，令人怵目驚心。
為了護髮，選用無矽靈成分、有養髮、健髮作用的洗髮乳，搓出泡沫後輕輕按摩頭皮，取代用力抓撓的洗頭方式。吹乾頭髮梳理時，握住髮尾上方，再梳開打結處，減少扯落頭髮及發生斷髮，頭髮也不綁過緊，使用適當鬆緊的髮圈。
雖說愛美是人的天性，染髮讓人年輕，但也要拉長染髮間隔期，減少化學藥劑刺激。出門必戴帽防曬，保護頭皮還可遮醜，一兼二顧。
做足外在改善措施外，還買了黑芝麻粉與奶粉一起沖泡當早餐飲品。黑芝麻富含優質蛋白質、不飽和脂肪酸、鈣等營養物質，可養護頭髮，防止落髮與白髮，還含有維生素E，能滋潤頭髮、防止頭髮乾燥、脆化，
維持髮絲的強韌及光澤，均衡飲食也很重要，多攝取鐵、鎂、鋅礦物質和蛋白質，對頭髮的生長很重要。每日更以指腹畫圓方式按摩頭皮，促進血液循環，紓壓之餘，有益於頭髮生長。
「霸王別姬」有句經典台詞：「要想人前顯貴，必得人後受罪。」想要頂上風光，自然也要多下功夫，對於年過半百的我來說，一頭飄逸的秀髮，不是憑空而來的。
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