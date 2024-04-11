北榮重粒子中心 癌症治療里程碑

癌症位居國人十大死因之首達41年，治療方式日新月異，台北榮總設有全國第一座重粒子癌症治療中心，提供跨團隊與全方位的癌症治療照護，去年5月開幕至今，已治療近200位病人，開啟癌症放射治療的新里程碑。總統當選人賴清德昨日前往北榮參訪時指出，有效對抗癌症的威脅，是他未來全力以赴的任務。

北榮院長陳威明表示，為了造福更多的癌症患者，北榮除持續提供病人重粒子癌症治療外，並著手籌備建立「硼中子捕獲治療中心」，預計2027年開始服務病人，北榮屆時將成為全球唯一擁有重粒子治療及硼中子捕獲治療的醫院。

北榮目前是全球少數在醫院內擁有重粒子治療設備的醫學中心，開啟癌症放射治療的新里程碑，陳威明指出，重粒子癌症治療中心去年5月啟用至今，完成治療案例中，胰臟癌占最多數，約占三分之一；攝護腺癌約四分之一居次；肝癌約占五分之一，肺癌、骨肉癌、頭頸癌，脊索瘤等也完成多例。

特別值得一提的是，針對原本無法切除、不易治癒的胰臟癌有突破成效，重粒子治療後腫瘤縮小成可開刀切除根治。重粒子療法也可讓攝護腺癌、肝癌、肺癌等病人的總治療次數，較早期光子治療減少一半以上，不僅治療成效佳，病人更保有高生活品質。

另外，北榮目前已完成1位弱勢病人免費療程，未來院方持續保留每年2%名額，免費提供給需要重粒子治療的低收入病人，為大眾健康福祉努力。

賴清德對北榮引進重粒子設備，提供國人最先進精準癌症治療十分敬佩，並對重粒子治療的適應症及療效等先進癌症治療領域相當感興趣。他指出，北榮著重急、重、難症醫療，發展具國際領導與創新的醫療技術與研究，設置研發中心並積極發展國際醫療雙向合作，成為國際醫事人才培育、精準醫學及尖端研究的卓越中心，造福許多來自國際的癌症患者，充分展現台灣卓越的醫療軟實力。

賴清德說，健康台灣是他念茲在茲的政見之一，不僅期待國人的平均壽命能更長，而且還要更健康。台灣作為亞洲醫療科技發展的先鋒之一，能夠在這個領域保持領先地位，不僅是對我國醫療事業與科技產業的肯定，更是對病人及社會的責任與承諾。