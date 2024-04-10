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台灣大攜手藍色脈動打造AI Ocean 10秒辨識海洋生物

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大、BlueTrend藍色脈動合作開發「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，擴大海洋保育影響力。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大、BlueTrend藍色脈動合作開發「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，擴大海洋保育影響力。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大推動「Tech The Dreamers科技‧夢想+」，助力社會創新團隊圓夢，第三屆獲選團隊為「BlueTrend 藍色脈動」，聚焦生物多樣性、海洋生態保育，由台灣大哥大基金會挹注超過200萬元科技夢想金，協助開發台灣民間第一套加入AI（人工智慧）辨識功能的「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫。

民眾前往海邊潛水或岸邊遊玩，以行動裝置或潛水相機，記錄海洋生物，上網搜尋#AIOcean，即可找到「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，上傳拍攝照片，透過AI辨識，最快10秒快速辨識生物，辨識精準度超過80%。

台灣大總經理林之晨引用綠色和平研究報告指出，過去數十年間，因為過度捕撈，導致20種魚類的漁獲量銳減，比起80年代漁獲量已減少超過90%，更有近一半至三分之二的常見物種變得稀少。

林之晨表示，台灣四面環海，海洋生物多樣性保育至關重要，此次與「BlueTrend 藍色脈動」合作，共同建置「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，號召民眾以不破壞海洋生態的方式，正確為海洋及海岸生物進行記錄，運用科技力量建構海洋生物研究基礎，逐步實踐生物多樣性淨正向衝擊（Net Positive Impact）。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」是為對世界有夢想及抱負的團隊而生，期望透過台灣大科技及夢想金的挹注，幫助社會創新團隊放大ESG影響力。第三屆專案助力「BlueTrend 藍色脈動」建置「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，台灣大提供既有雲端和資料庫串接諮詢，協助建構AI系統，優化使用者體驗，並提供行銷支援，期望在台灣大的全力支持下，擴大團隊影響力，守護海洋生物多樣性。

「BlueTrend 藍色脈動」創辦人趙健舜表示，「BlueTrend 藍色脈動」是由一群熱愛海洋的人所組成的自媒體平台團隊，長期專注海洋保育等相關議題。2021年開始投入建置「海洋生物資料庫」，邀請民眾發揮海洋公民科學家精神，潛水時在不影響生物的情況下拍照，並上傳海洋生物照片，同時請生物專家把關，確保資料庫中的照片資訊正確。然而，過程中，面臨照片蒐集不易，增加辨識照片難度；透過人工辨識，耗費極大的時間與人力成本，不利日後研究發展。

本次與台灣大合作「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」專案，加入AI辨識功能，優化系統架構，升級成為「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫，不僅大幅減少過往需人工逐張審閱照片的時間成本，民眾隨拍、隨傳、隨知照片中的海洋生物物種，目前累積超過1萬1000張照片，透過AI，10秒辨識超過80種生物，包含「海底的神奇寶貝」海蛞蝓、明星物種綠蠵龜、常見無脊椎指標性物種海膽、海參等台灣常見的海洋生物。未來希望集結更多「海洋公民科學家」力量，蒐集大量海洋生物的照片，持續精進AI辨識的精準度，並於資料庫上導入多國語言，讓平台走向國際，擴大海洋保育影響力。

為了號召全民成為「海洋公民科學家」，一起建構更有數據力、強化AI海洋生物鑑別能力，台灣大邀請潛水愛好者雷艾美擔任AI Ocean數據海洋體驗大使；雷艾美特別前往小琉球體驗潛水，拍攝海洋生物照片，上傳至海洋生物資料庫，倡議台灣民眾一起認識海洋、熱愛海洋、進而一起帶著鏡頭躍入深藍擔任「海洋公民科學家」，目標至年底號召1.2萬人成為「海洋公民科學家」，累積2.1萬張以上海洋生物資料照片，訓練AI辨識超過150種海洋生物。

團隊 夢想

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