《寄生獸：灰色部隊》片尾藏驚喜！網友敲碗「第二季」

image source：Netflix提供

文／林子洵

由具教煥、全少妮、李貞賢主演的Netflix影集《寄生獸：灰色部隊》於本（4）月5日上線，該劇開播後，立刻登上Netflix台灣熱門Top10，引起網友們熱烈討論，《網路溫度計DailyView》觀察該劇過去一週的網路討論趨勢變化，討論聲量突破三千筆，並且在《網路溫度計DailyView》的韓劇網路口碑排行榜也登上第8名寶座。



image source: 韓劇網路口碑排名（分析區間：2024/01/09~2024/04/07）

改編自日本經典漫畫《寄生獸》

《寄生獸：灰色部隊》改編自日本漫畫家岩明均經典作品《寄生獸》，講述寄生獸吞噬人類大腦並控制其身體的科幻情節，其銷售量在全球超過30個的地區累計銷售超過2,500萬冊。

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《寄生獸：灰色部隊》由《屍速列車》、《地獄公使》導演延尚昊執導， 導演延伸原著的宇宙，並表示：「對我來說，《寄生獸》主要是在探討共存的議題。 這次希望《寄生獸：灰色部隊》可以呼應原著漫畫這個議題， 去探討人類是否可以與其他生物或是變異種共同生存」。

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原著作家岩 明均分享自己也非常享受：「我看到《寄生獸：灰色部隊》 製作團隊非常尊重原著，也可以看到影集獨特的創意與想法。 身為原創作者同時也是真正『觀眾』，我很享受這部作品， 而且每集的情節發展都充滿活力、具有節奏感，真的非常有趣」。

《寄生獸：灰色部隊》劇情

影集不同於原著，而是基於原著基礎，發展出新的世界觀，獨立於漫畫外的故事；描述寄生獸的幼蟲降臨全球各地，侵蝕人類大腦並控制人體， 主角鄭秀仁（全昭霓 飾）遭遇了一場致命的意外卻毫髮無傷，由於寄生獸入侵她的身體， 讓她成為了是「人」也是「寄生獸」的變種， 她必須和體內的寄生獸「海蒂」共同生存，否則兩人都會死亡。崔俊京（李貞賢 飾）作為灰隊的隊長，引領著大家研究寄生獸並且消滅它們。

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結尾驚喜引觀眾期待敲碗「第二季」

在《寄生獸：灰色部隊》最後一集的尾聲，飾演灰色部隊組長的李貞賢，見到了大老遠從日本跑來韓國的「泉新一」，該角色由日本影帝菅田將暉飾演，宣稱帶著關於寄生獸的重要資訊，想與韓國共享。

在原著中，泉新一的右手被寄生生物「米奇」吞噬，並與牠展開共存生活，在最後一幕他伸出手要與灰隊隊長崔俊京握手，而鏡頭也刻意停留在了右手上，讓粉絲相當期待，未來是否還會有第二季，又或者是兩部作品的世界觀將會結合，創造出更多精彩劇情。

一週聲量衝破三千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「寄生獸：灰色部隊」近一週的聲量趨勢變化，討論聲量為3,720筆。《寄生獸：灰色部隊》於4月5日正式上線後，引起網友們熱議，2024年4月7日，不少網友觀看完畢後，在網路上討論，引起話題，該劇更獲得不少網友大讚「劇情流暢、特效、緊湊度都很成功」，單日聲量為1,250筆。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月02日至2024年04月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《寄生獸：灰色部隊》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。 *註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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