快訊

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

一月內2次通報疑食物中毒 藏壽司「這間門市」遭令暫停營業

台灣故事登國際舞台「這不是個大使館」返台演出

中央社／ 台北10日電
舞台劇「這不是個大使館」在歐洲4大城市巡演後返台演出，德國里米尼紀錄劇團導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）期待觀眾在看戲過程，能藉由表演者的故事，找到自己心中關於台灣的形象。圖／國家兩廳院提供（中央社）
舞台劇「這不是個大使館」在歐洲4大城市巡演後返台演出，德國里米尼紀錄劇團導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）期待觀眾在看戲過程，能藉由表演者的故事，找到自己心中關於台灣的形象。圖／國家兩廳院提供（中央社）

國家兩廳院與瑞士洛桑維蒂劇院共製舞台劇「這不是個大使館」，歷經歐洲4大城市巡演後本週返台演出，透過退休大使、國際組織工作者、珍奶世家音樂人，將台灣外交處境搬上國際舞台。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在彩排記者會上分享，「台灣在經歷了這麼多自由跟民主的時刻，我們終於有一個真正代表台灣多元文化、自由風氣的作品來到兩廳院，甚至是世界的舞台，我想這部作品來的正是時候。」

「這不是個大使館」為德國里米尼紀錄劇團導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）2022年於兩廳院駐館期間發展作品。凱吉表示，在近2個月駐館期間，他深入訪問超過70名台灣民眾，包括歷史學家、地質學者、半導體工程師、外交官等，與他分享台灣複雜又奇妙的外交現況。

最後凱吉邀請3名台灣代表參與演出，分別是擁有37年外交經驗的退休外交官吳建國、致力非典型外交途徑的數位外交協會創辦人郭家佑，以及家族為全世界最大的珍珠奶茶原料供應商，本身也是爵士音樂人的王思雅（Debby Wang）。

全劇透過橫跨不同世代的表演者詮釋個人故事，在舞台上模擬一場不存在的大使館開幕，逐步揭開台灣外交挑戰與地緣政治困境。

作品元素也充滿「台味」，不僅將台灣國旗、台北101、街景等原汁原味展現，也置入台灣與國際對話的元素，如近年風靡全球的珍奶成為另類台灣之光，以及用地震及半導體隱喻台灣在國際上的外交地位等。

談及合作心得，導演凱吉說，3名表演者都不是專業演員，在台上分享個人故事與人生，「我們也希望在看戲的過程中，每個人都可以藉由他們的故事，找到自己心中有關於台灣的形象。」

從今年1月起「這不是個大使館」前往德國柏林、奧地利維也納、瑞士巴塞爾及洛桑等帶來15場演出，獲國際熱烈迴響。許多觀眾在演出結束後留下來與製作團隊交流，有德國觀眾感嘆：「我很驚訝學校竟然沒有教這些，這個作品對完全不了解台灣現狀的人來說，是非常寶貴的一課。」

「這不是個大使館」將於12日至14日在台北國家戲劇院登場，演出亦限量加開席次，邀請觀眾走入劇場，參與這場獨特的外交盛會。

兩廳院 大使館 舞台

延伸閱讀

蕭茲將訪華晤習 歐盟促談產能過剩、不公平競爭問題

德國交換生「一見鍾情」收養三腳小黑 近況曝光

蕭美琴訪捷克被中國武官跟監 綠委批外交戰狼行徑惡劣

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

相關新聞

一年內2次疑食物中毒 藏壽司新莊宏匯店遭令暫停營業

新北市衛生局今接獲輔大醫院通報，4位民眾4月7日赴藏壽司新莊宏匯店用餐，出現腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀。 衛生局說，由於3月...

米其林4月新入選公布 高雄30年老店「良佳豬腳」進榜

《米其林指南》今天公佈6家位於台北、台中與高雄的新入選餐廳，分別是位於台北的平價小吃「麵鋪」、創新菜「Wok by O'...

43歲老菸槍決心戒菸 坦言擔心10歲兒未來有樣學樣

「2024戒菸就贏」比賽已開始報名，只要4月底前吸菸者與非吸菸者組隊，戒菸4周就可參加30萬大獎的抽獎。法務部為鼓勵同仁...

明起回溫轉乾 周末起2波鋒面接力北部又有雨

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地溫度回升，水氣減少，北部及東北部回溫明顯，高溫可達28至31度，僅東部及東南部有零...

台灣大攜手藍色脈動打造AI Ocean 10秒辨識海洋生物

台灣大哥大推動「Tech The Dreamers科技‧夢想+」，助力社會創新團隊圓夢，第三屆獲選團隊為「BlueTre...

7月1日起化妝品「取消分類」...未做1事最高罰百萬

化妝品管理將不再分類別！衛福部食藥署今天公布，7月1日起將取消區分化妝品類別，包含推行化妝品產品登錄制度、建立產品資訊檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。