明起回溫轉乾 周末起2波鋒面接力北部又有雨

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地溫度回升，水氣減少，北部及東北部回溫明顯，高溫可達28至31度，僅東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲。周末及下周接連迎2波鋒面，水氣短暫增加，北部將再迎雨勢，溫度則影響不大。

氣象署預報員張承傳表示，明天東北季風減弱，各地溫度回升，北部及東北部回溫明顯，高溫可達28至31度，東半部也有26至28度。清晨北部及東北部要留意19度低溫，其他地區則約20至23度。此外，明天水氣減少，僅東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後東北部及西半部山區有局部短暫雨。

張承傳指出，周五天氣與明天類似，但雨量會再多一點，東部及東南部有局部短暫雨，午後東北部及攜伴山區有局部短暫雨。周六新增一道鋒面通過北部海面，除了明後天雨區，北部平地也會有午後局部短暫雨。下周日、周一則又恢復明後天天氣。

他表示，下周二、周三另一波鋒面影響，帶來水氣更多，北部及東半部整天都有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，他指出，未來一周白天都溫暖偏熱，北部及東北部高溫可達28至31度，東半部約26至28度，中南部高溫更有31至33度，局部地區也有36度機率。另外，周五至下周二金門及馬祖整天會有霧或低雲，提醒民眾留意。