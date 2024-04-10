繪本作家湯姆牛首辦個展 兒童視角貼心策畫

在一切靠社群的年代，繪本作家湯姆牛沒有臉書及IG，低調專注於創作路上，但作品總在國內外得獎名單榜上有名，今年他首度舉辦個展「湯姆牛．幾分熟？」邀民眾進入繪本世界。

幾何圖形是湯姆牛的印記，每本書都將圖像簡化到最極限的程度，在抽象和具象之間找到完美的平衡，並穩定持續地每年產出一本原創題材作品。

湯姆牛主要作品有「像不像沒關係」、「下雨了！」、「最可怕的一天」等，曾獲台北國際書展大獎、德國白烏鴉獎、金鼎獎最佳插畫獎、豐子愷兒童圖畫書獎、信誼幼兒文學獎等，更曾入選義大利波隆那插畫展。

首次個展「湯姆牛．幾分熟？」共籌備2個月，主視覺由湯姆牛親自操刀，呈現他獨特的幽默感和清明目光，以兒童視線的120公分為高度布展，當孩子們到此一遊便可感受到被歡迎。湯姆牛以「牛」的概念，延伸發想「牧場」、「綠地」等概念，完整包覆他近年出版作品。

主辦單位小天下出版表示，此次展出12幅作品中，包含4幅珍貴的原畫，能近距離觀察湯姆牛的構圖、技法、造型、用色等細節，一窺他的構思路徑。

而展間中央的大型工作桌，更直接從湯姆牛家中挪移到展場郭怡美書店，上面鋪陳各種關於他的生活、靈感、手稿、腳本、孩子們送的禮物，還有他在創作時如何保持與兒童平視的重要畫面。

另外，展間有一整面牆是「牧場日誌」，以仿日記形式記錄湯姆牛12本書的創作心路，能看到影響其作品的元素，湯姆牛說，他每一本作品都會向一位藝術家致敬，將在定時導覽期間聽到解說。一向注重兒童的湯姆牛更設計沒有正確答案的學習單，期待在閉幕前，孩子們能把學習單貼滿整個樓梯間。

「湯姆牛．幾分熟？」展覽即日起至5月5日將於大稻埕郭怡美書店4樓展廳展出，藉由展覽、深度講座、故事時間、定時導覽4種不同型態的活動，細細剖析湯姆牛的畫作與原創故事。