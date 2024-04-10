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不是巴洛克式建築？日治時期台灣建築多元精彩 學者指兩大常見誤會

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
照片為建築風格經常被誤會的總統府，賴祥蔚教授拍攝
照片為建築風格經常被誤會的總統府，賴祥蔚教授拍攝

包括總統府、監察院等日治時期的許多重要建築，都充滿古典美感，讓民眾欣賞讚嘆，但是民眾對當時建築常有兩大誤會。

國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家賴祥蔚指出，台灣民眾經常把日治時期的建築都說成巴洛克式建築，這是一大誤會；除此之外，日治時期的台灣建築，還比同時期的日本本土建築多元精彩！

賴祥蔚說，日本一級建築士渡邉義孝在2011年來台，驚嘆台灣在日治時期的建築，比日本當地的建築更為精彩多元，因為多了很多不同的形式與變化。

日治時期的總督府為了彰顯權威與氣派，在規劃重要的政府建築時特別講究，加上這時有許多受過西方建築教育的專業建築師紛紛來到臺灣，從此之後的許多重要建築，都跟當時西方的流行建築風格有一定程度的接軌，當然也有自己因地制宜的創新。相較之下，日本本土雖然也大力推動西化，但是保守力量還很強大，創新反而受到不少限制。

由於總督府在台灣決策權很大，加上受過新式建築的年輕日本建築師，陸續來到台灣一展長才，所以更有發揮空間，可以大膽實驗所學，因此也有學者把台灣在日治時期的建築風格稱為殖民風格。

賴祥蔚指出，很多人常說日治時期這段時間台灣的重要建築是巴洛克風格，這是個大誤會，當時西方流行的是歷史式樣，也就是結合許多古典的建築風格，當然也包括了巴洛克，但是絕不只是巴洛克風格而已，例如總統府，以前官方也認定是巴洛克式建築，但其實是當時建築師辰野金吾對英國維多利亞建築風格的改造，所以建築風格是辰野式樣才對。

西方的建築風格，歷經希臘式、羅馬式、哥德式、文藝復興式、巴洛克式、新古典主義式、歷史主義式、現代折衷主義式、以及現代主義式等不同時期的發展。在日治時期的台灣的建築幾乎什麼風格都可以混搭，所以統稱為歷史主義式 ，也有人用西方歷史式樣來稱呼。

賴祥蔚說，台灣在日治時期的建築風格雖然主要是參考及模仿西方的歷史式樣，但是結合了當時建築師的設計，也根據台灣的氣候與材料而增添不少巧思，難怪連當代的日本建築師看到了都覺得新奇。

聚傳媒

建築師 日本 日治時期 總統府

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