人口負成長 3月新生兒1萬827人

內政部最新統計，今年3月底台灣人口總數2341萬6375人，較上月減少1678人，今年以來連續3個月人口負成長；其中3月新生兒人數1萬827人，今年第一季累計新生兒3萬1513人。

內政部今天公布2024年3月戶口統計資料，人口數為2341萬6375人，與去年同月比較增加8萬3446人，平均每天增加227.99人，與2月比較則減少1678人，也是今年以來連續3個月人口負成長。

新生兒部分，3月出生數為1萬827人，折合年粗出生率為千分之5.46，較去年同月減少1679人，較上月增加1164人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣千分之7.36，其次為台東縣千分之7.16、桃園市千分之7.14；最低為基隆市千分之3.62、新北市千分之3.97、嘉義市千分之4.04。

3月人口死亡數為1萬7566人，折合年粗死亡率為千分之8.86，較去年同月減少3006人，較上月增加104人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣千分之13.07，其次為雲林縣千分之12.66、台東縣千分之12.63；最低為連江縣千分之6.74、金門縣千分之6.80、台中市千分之7.29。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，3月遷入人口數為8萬9045人，較上月增加1萬1243人；遷出人口數為8萬3984人，較上月增加1萬2201人，淨遷入人口數為5061人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣3月人口自然增加為負6739人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，3月為5061人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少1678人。

另外，3月結婚對數合計1萬2322對，其中不同性別1萬2019對，相同性別303對，折合年粗結婚率為千分之6.21；離婚對數為4500對，其中不同性別4427對，相同性別73對，折合年粗離婚率為千分之2.27。