性平教育法20週年 特展4/20登場分享推行成果

知名實況主統神（張嘉航）日前因評論黃子佼遭K小姐控訴在17歲未成年時遭他性侵一事，脫口而出「X未成年有什麼了不起的」、「沒那麼嚴重」挨轟，昨（9）日有手遊廠商開第一炮終止合作，並批評其評論「三觀盡毀」，讓統神當天晚上開直播痛罵對方「垃圾廠商」，如今今日又有第2家業者「起家雞」也不再與統神合作。

2024-04-10 13:20