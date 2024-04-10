性平教育法20週年 特展4/20登場分享推行成果
今年為性別平等教育法施行20週年，教育部將於4月20日起舉辦性平法20週年特展，分享推行成果，並規劃性別繪本、戲劇工作坊、真人圖書館等活動，帶大家深入認識性平議題。
教育部今天發布新聞稿指出，教育部於民國93年頒訂「性別平等教育法」，確立台灣推動性別平等教育的法源基礎、目標與方向，希望建立擁有性別平等教育資源的環境。
配合性別平等教育法施行20週年，教育部將於4月20日至28日於華山1914文化創意產業園區舉辦性別平等教育法20週年特展，回顧性平教育20週年來的努力與成果，展區還設置性別繪本與文本閱讀專區，以及打卡牆、性別靈籤等活動。
教育部提到，4月20日、21日將舉辦多場論壇，以對談短講型式進行，邀請關心性平議題的專家學者及民間團體與談；4月27日、28日則有繪本說故事、戲劇工作坊、真人圖書館等適合親子的工作坊，希望孩子們從中感受性別平權的真諦。
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