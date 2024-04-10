反對核電廠延役 環團立院陳抗宣布427再占領街頭

藍營立委今年1月23日宣布提出「核子反應器設施管制法」修法，解套核電廠延役，遭到環團強烈反對。今天多個環團再至立法院門口召開「反對危險老舊核電延役 427反核占領十周年再上街頭」記者會，並號召300位民眾4月27日再上街頭，在中山南路靜坐並模擬核災演習表達訴求，阻止不當作法。

全國廢核行動平台提出「老舊危險核電不延役」連署3主張，包含未釐清老舊核電廠核安疑慮前、核廢料尚未有解決路徑前，不應延役；行政院、經濟部、核安會須依國際最嚴格標準提出核電安全分析、地質風險評估，向社會揭露延役風險與成本，並提出核廢料處理對策；各黨派及立委放下意識形態，啟動核廢處理立法。

台灣綠黨發言人王彥涵說，不管是福島核災、能登半島地震等天災，或是俄烏戰爭等人禍，外界都會憂心核電廠狀況；台灣目前尚未找到核廢料終極的處理方法，1970年國民黨政府將核廢料偷運到蘭嶼，202年政府首次承諾將遷出低階核廢料，但迄今無下文，若無法處理這個問題，又怎敢提案核電廠延役。

台灣基進秘書長吳欣岱提醒，台灣南電北送、區域不平衡和電網的脆弱才是多次停電主因，而非去延役不穩定的核電廠；小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉說，10年前背著孩子參與反核大遊行，10年後繼續站街頭，讓核電不再延役，守護孩童及世代環境正義。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，核一、核二均已在停機除役階段，但此次花蓮地震期間，核一有3500公升核廢水溢出用過燃料池，核二廠爐水淨化系統幫浦也一度跳脫 ；唯一運轉中的核三廠，此次地震位於震度相對較小的區域。

媽媽氣候行動聯盟祕書長楊順美強調，「延役」不是紙上作業提出申請。核一與核二廠用過燃料棒已塞滿冷卻池，核三的反應爐和蒸氣產生器都在圍阻體內。實際延役作業，5年遠遠不夠。核電延役必須處理的機組老化檢查、設備更新的專業問題，不能因政治立場輕鬆帶過。