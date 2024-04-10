快訊

花蓮大地震後「位移」…玉山也長高？這裡抬升45.1公分

桌球／與江宏傑和解無用！福原愛「奧運球評」工作遭另一女神取代

康老師愛貓「妞妞」現身！天王星拆除停工…現場播貓叫聲誘捕

反對核電廠延役 環團立院陳抗宣布427再占領街頭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
多個環團今天至立法院門口召開「反對危險老舊核電延役 427反核占領十周年再上街頭」記者會。圖／全國廢核行動平台提供
多個環團今天至立法院門口召開「反對危險老舊核電延役 427反核占領十周年再上街頭」記者會。圖／全國廢核行動平台提供

藍營立委今年1月23日宣布提出「核子反應器設施管制法」修法，解套核電廠延役，遭到環團強烈反對。今天多個環團再至立法院門口召開「反對危險老舊核電延役 427反核占領十周年再上街頭」記者會，並號召300位民眾4月27日再上街頭，在中山南路靜坐並模擬核災演習表達訴求，阻止不當作法。

全國廢核行動平台提出「老舊危險核電不延役」連署3主張，包含未釐清老舊核電廠核安疑慮前、核廢料尚未有解決路徑前，不應延役；行政院、經濟部、核安會須依國際最嚴格標準提出核電安全分析、地質風險評估，向社會揭露延役風險與成本，並提出核廢料處理對策；各黨派及立委放下意識形態，啟動核廢處理立法。

台灣綠黨發言人王彥涵說，不管是福島核災、能登半島地震等天災，或是俄烏戰爭等人禍，外界都會憂心核電廠狀況；台灣目前尚未找到核廢料終極的處理方法，1970年國民黨政府將核廢料偷運到蘭嶼，202年政府首次承諾將遷出低階核廢料，但迄今無下文，若無法處理這個問題，又怎敢提案核電廠延役。

台灣基進秘書長吳欣岱提醒，台灣南電北送、區域不平衡和電網的脆弱才是多次停電主因，而非去延役不穩定的核電廠；小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉說，10年前背著孩子參與反核大遊行，10年後繼續站街頭，讓核電不再延役，守護孩童及世代環境正義。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，核一、核二均已在停機除役階段，但此次花蓮地震期間，核一有3500公升核廢水溢出用過燃料池，核二廠爐水淨化系統幫浦也一度跳脫 ；唯一運轉中的核三廠，此次地震位於震度相對較小的區域。

媽媽氣候行動聯盟祕書長楊順美強調，「延役」不是紙上作業提出申請。核一與核二廠用過燃料棒已塞滿冷卻池，核三的反應爐和蒸氣產生器都在圍阻體內。實際延役作業，5年遠遠不夠。核電延役必須處理的機組老化檢查、設備更新的專業問題，不能因政治立場輕鬆帶過。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，目前「老舊危險核電不延役」的連署已有96個團體共同參與連署，並已寄連署書邀請各政黨的立委加入，勿忘日本因大地震與海嘯，導致福島核災的歷史教訓，在尚未釐清台灣社會可承擔的風險與成本，也未得社會共識前，立法院不應草率修法，擅改核安專業審查機制與審查年限，全國廢核行動平台也將在4月27日之前公布立委連署名單。

多個環團今天至立法院門口召開「反對危險老舊核電延役 427反核占領十周年再上街頭」記者會。圖／全國廢核行動平台提供
多個環團今天至立法院門口召開「反對危險老舊核電延役 427反核占領十周年再上街頭」記者會。圖／全國廢核行動平台提供

核廢料 核電

延伸閱讀

排碳大戶減碳牛步 環團籲自發綠電

反核團體4月27日上街 籲立委勿提案核電延役

為瀕危白海豚寶寶命名「貝多芬」環團籲盡速通過海保法

國土法上路恐再延 環團憂心全台8萬公頃農地流失

相關新聞

新北旅遊團台南磚窯雞用餐疑食物中毒 業者環境不佳遭限改

新北市一團39名旅遊團近期到南部旅遊，8日在台南白河品嘗磚窯雞後，有多名團員出現嘔吐、腹痛等症狀，截至昨日共25名團員不...

小林製藥紅麴通報達34件 2大求償管道出爐

日本小林製藥紅麴案延燒，國內累計34件通報，衛福部食藥署今公布2大求償管道，持有日本小林紅麴產品的消費者，可向台灣小林藥...

農業部推寵物身分證 追溯寵物資訊更便利

根據農業部統計，全台犬貓已近280萬隻，為加強寵物管理，農業部今年起於寵物登記管理資訊網新增「寵物身分證」，載明寵物溯源...

霧鎖金門旅客受困 退休教師飽受折磨發起制定金馬霧季交通處理辦法

嘉義縣賴姓退休高工教師日前前往金門，由於金門地區連日大霧，返台飛機航班取消，受困金門兩天。歷經一波三折，好不容易才搭船返...

薛瑞元道歉 認了邊境檢驗蘇丹紅出紕漏 2批產品漏檢驗

我國近期食安風波不斷，從蘇丹紅、寶林茶室、王品相關等疑雲不斷。衛福部長薛瑞元今道歉「這是我們的錯」，讓食藥署同仁以為僅是...

反對核電廠延役 環團立院陳抗宣布427再占領街頭

藍營立委今年1月23日宣布提出「核子反應器設施管制法」修法，解套核電廠延役，遭到環團強烈反對。今天多個環團再至立法院門口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。