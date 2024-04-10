快訊

花蓮大地震後「位移」…玉山也長高？這裡抬升45.1公分

桌球／與江宏傑和解無用！福原愛「奧運球評」工作遭另一女神取代

康老師愛貓「妞妞」現身！天王星拆除停工…現場播貓叫聲誘捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排碳大戶減碳牛步 環團籲自發綠電

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
綠色和平10日呼籲台灣企業要更積極減碳，因應電價調漲與碳費徵收。（Photo by 綠色和平組織）
綠色和平10日呼籲台灣企業要更積極減碳，因應電價調漲與碳費徵收。（Photo by 綠色和平組織）

「台灣ICT產業使用綠電比例低，傳統產業減碳消極，呼籲要儘速設置目標！」環團綠色和平10日公布臺灣20大排碳大戶的調查報告，顯示我國企業使用再生能源比例低，且造成7762億的環境外部成本。他們呼籲企業以自發自用、企業購電等方式主動減碳，才能快速因應電價調漲、碳費徵收等風險。

環境成本超過7千億

綠色和平「氣候行動警示燈：臺灣20大排碳大戶的氣候責任」報告盤點臺灣前20大溫室氣體排放企業，包含：台積電、群創、台灣美光、友達、聯電、台塑化、中鋼、中龍鋼鐵、台塑、台化、中油、南亞、台泥、長春石化、亞泥、大連化工、長春人造、正隆、中石化與榮成等公司。

調查指出，ICT產業再生能源發展空有目標，進度卻嚴重落後；傳統產業則是連再生能源目標都沒提出，持續逃避能源轉型的責任。20大排碳大戶在2022年對社會帶來近600億元的經濟負擔外，大量依賴化石燃料產生的碳排放，更為台灣額外造成高達7762億的環境外部成本。

傳產無綠電目標

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，儘管台積電、友達、聯電都有承諾RE100（全面使用再生能源）目標，但除了台積電以外，友達、聯電、群創和台灣美光等企業在2022年的實際再生能源使用比例均低於0.2%。更令人擔憂的是，幾乎沒有傳統產業企業提出明確的再生能源目標，更沒有一家企業的再生能源使用比例超過0.7%。

因此，綠色和平呼籲，ICT產業必須透過高影響力的再生能源取得模式來增加使用比例（如自發自用、直接投資案場和企業購電協議等），帶頭投入綠電自發自用為自己的能源使用負責，因應電價調漲、碳費徵收等政策。另外，傳統產業應明確設定中、長期再生能源使用目標並盡速投入再生能源使用。

培育綠電人才

環團也建議，為實踐環境責任，排碳大戶應定期監測、評估和揭露企業營運對生物多樣性造成的衝擊，並推動相關復育、保護與永續利用。為有效規劃並實踐氣候行動，排碳大戶也應評估因應轉型所需的綠色技能與人才缺口，並規劃相關培育計畫，確保員工具備應對淨零轉型挑戰所需的技能。

【更多精采內容，詳見

再生能源 台積電 綠色

延伸閱讀

綠色和平揭碳排大戶減碳龜速 點名台塑、台灣美光表現最差

綠電進度緩慢 綠色和平：排碳大戶帶來近6百億經濟負擔

中鋼獲世界鋼鐵協會2024「永續發展優勝企業」獎

全球最嚴減碳考試 台塑7公司拿6個C、1個B-...王文淵傻眼 如何花7年翻A級優等生？

相關新聞

新北旅遊團台南磚窯雞用餐疑食物中毒 業者環境不佳遭限改

新北市一團39名旅遊團近期到南部旅遊，8日在台南白河品嘗磚窯雞後，有多名團員出現嘔吐、腹痛等症狀，截至昨日共25名團員不...

小林製藥紅麴通報達34件 2大求償管道出爐

日本小林製藥紅麴案延燒，國內累計34件通報，衛福部食藥署今公布2大求償管道，持有日本小林紅麴產品的消費者，可向台灣小林藥...

農業部推寵物身分證 追溯寵物資訊更便利

根據農業部統計，全台犬貓已近280萬隻，為加強寵物管理，農業部今年起於寵物登記管理資訊網新增「寵物身分證」，載明寵物溯源...

反對核電廠延役 環團立院陳抗宣布427再占領街頭

藍營立委今年1月23日宣布提出「核子反應器設施管制法」修法，解套核電廠延役，遭到環團強烈反對。今天多個環團再至立法院門口...

薛瑞元道歉 認了邊境檢驗蘇丹紅出紕漏 2批產品漏檢驗

我國近期食安風波不斷，從蘇丹紅、寶林茶室、王品相關等疑雲不斷。衛福部長薛瑞元今道歉「這是我們的錯」，讓食藥署同仁以為僅是...

被神罰！統神失言風波「廠商好聚好散」 至少6工商喊掰掰封殺

知名實況主統神（張嘉航）日前因評論黃子佼遭K小姐控訴在17歲未成年時遭他性侵一事，脫口而出「X未成年有什麼了不起的」、「沒那麼嚴重」挨轟，昨（9）日有手遊廠商開第一炮終止合作，並批評其評論「三觀盡毀」，讓統神當天晚上開直播痛罵對方「垃圾廠商」，如今今日又有第2家業者「起家雞」也不再與統神合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。