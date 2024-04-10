排碳大戶減碳牛步 環團籲自發綠電

「台灣ICT產業使用綠電比例低，傳統產業減碳消極，呼籲要儘速設置目標！」環團綠色和平10日公布臺灣20大排碳大戶的調查報告，顯示我國企業使用再生能源比例低，且造成7762億的環境外部成本。他們呼籲企業以自發自用、企業購電等方式主動減碳，才能快速因應電價調漲、碳費徵收等風險。

環境成本超過7千億

綠色和平「氣候行動警示燈：臺灣20大排碳大戶的氣候責任」報告盤點臺灣前20大溫室氣體排放企業，包含：台積電、群創、台灣美光、友達、聯電、台塑化、中鋼、中龍鋼鐵、台塑、台化、中油、南亞、台泥、長春石化、亞泥、大連化工、長春人造、正隆、中石化與榮成等公司。

調查指出，ICT產業再生能源發展空有目標，進度卻嚴重落後；傳統產業則是連再生能源目標都沒提出，持續逃避能源轉型的責任。20大排碳大戶在2022年對社會帶來近600億元的經濟負擔外，大量依賴化石燃料產生的碳排放，更為台灣額外造成高達7762億的環境外部成本。

傳產無綠電目標

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，儘管台積電、友達、聯電都有承諾RE100（全面使用再生能源）目標，但除了台積電以外，友達、聯電、群創和台灣美光等企業在2022年的實際再生能源使用比例均低於0.2%。更令人擔憂的是，幾乎沒有傳統產業企業提出明確的再生能源目標，更沒有一家企業的再生能源使用比例超過0.7%。

因此，綠色和平呼籲，ICT產業必須透過高影響力的再生能源取得模式來增加使用比例（如自發自用、直接投資案場和企業購電協議等），帶頭投入綠電自發自用為自己的能源使用負責，因應電價調漲、碳費徵收等政策。另外，傳統產業應明確設定中、長期再生能源使用目標並盡速投入再生能源使用。

培育綠電人才

環團也建議，為實踐環境責任，排碳大戶應定期監測、評估和揭露企業營運對生物多樣性造成的衝擊，並推動相關復育、保護與永續利用。為有效規劃並實踐氣候行動，排碳大戶也應評估因應轉型所需的綠色技能與人才缺口，並規劃相關培育計畫，確保員工具備應對淨零轉型挑戰所需的技能。

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