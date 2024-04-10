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犬貓私繁成登記漏洞 動團：建置正面風氣減少管制成本

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國內私下繁殖犬貓現象不少，成為寵物資訊登記的漏洞。聯合報系資料照片
國內私下繁殖犬貓現象不少，成為寵物資訊登記的漏洞。聯合報系資料照片

農業部今年起於寵物登記管理資訊網新增「寵物身分證」，透過寵物溯源履歷來保障動物福利，然而國內私下繁殖的非法現象仍不少，也成為寵物資訊登記的漏洞。動保團體指出，期望當登記成為社會風氣後，政府便可把更多行政成本挹注在這些登記漏洞，讓寵物資訊登記制度更加完善。

台南大學行政管理系教授、關懷生命協會理事長吳宗憲表示，寵物身分證最大的意義在於飼主的自我管理，管制型政策下政府必須投入很大的行政成本，但是愛護動物的觀念在台灣不斷上升中，如果飼主做好管理，溯源過程會更加容易。

然而即使為犬貓結紮的觀念已經普及，仍有不少飼主在臉書等貼文PO出「有價送養」，實則為販賣私繁犬貓。

吳宗憲坦言，公共政策無法100%都管制到，但當社會形成風氣後，政府就能把更多成本放在被漏掉的部分，重點還是要回到飼主責任。

農業部動保司長江文全說，為杜絕非法繁殖和走私犬貓，農業部加強對特定寵物業者繁殖犬貓管理，輔導業者使用線上系統登記繁殖紀錄，並建置商用犬貓履歷管理系統，並於寵物身份證內建置「晶片歷程」及「寵物母資訊」供飼主查詢，讓寵物履歷透明化；於合法特定寵物業店家取得犬貓之飼主，可於寵物身分證內檢視犬貓來源之店家資訊、母犬（貓）等資訊。

江文全說，若有發現繁殖、買賣業者犬貓來源不明時，可向地方動保機關檢舉，以斷絕非法繁殖、販售行為。

寵物 身分證 農業部

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