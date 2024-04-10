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國道ETC違規欠費仍有近5億未繳 遠通電收是否續約月底定案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
遠通電收2013年起負責國道全面計程電子收費，ETC合約將於明年12月21日到期。本報資料照片
遠通電收2013年起負責國道全面計程電子收費，ETC合約將於明年12月21日到期。本報資料照片

遠通電收2013年起負責國道全面計程電子收費，ETC合約將於明年12月21日到期。根據統計，ETC累計至今違規開罰共欠費12億元，仍有近5億元未繳納。交通部高速公路局副局長彭煥儒表示，與遠通電收續約契約預計這個月底會談到一個段落，目前契約技術文字都已定，高公局在費率跟年期都有所堅持。

彭煥儒指出，這個月底會談到一個段落，目前契約技術文字都已定，高公局主要在費率跟年期有所堅持，可能到最後會達成共識。他也說，年期部份，遠通電收最初是建議15年，依照促進民間參與公共建設法規定，優先續約不得超過原契約（18年4個月），因此沒有超過。

彭煥儒表示，ETC是電子設備有一定的硬體使用說明，希望遠通電收把設備使用達最大化，使用年限的部分，若優先續約完成，就會陸續性更換設備， 原本給他們建議是9年，希望預留一些時間。至於費率是包括基本費用及設備重置費用，都希望維持原契約架構下做設備更新。

遠通電收2013年起負責國道全面計程電子收費，截至目前ETC使用率已超過9成。高公局表示，ETC累計從2014年計程收費起，截至目前違規開罰欠費12億元，已經回收7億餘元，追繳期限為10年，預計欠費會陸續進來，目前有30萬名用戶的車輛欠費在5萬元以下。

彭煥儒強調，無論與遠通電收能否談成都是今年要談定，若遠通不願意，也要預留時間重新招標。對此，遠通電收則說，有關議約內容，目前仍在討論之中，遠通電收會尊重高公局的想法。

國道 高公局 高速公路

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