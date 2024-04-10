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陳駿季：雞蛋供應充足 進口蛋4月下旬完成銷毀

中央社／ 台北10日電

媒體報導，農業部因進口蛋銷毀拖延多花逾新台幣8000萬元，農業部代理部長陳駿季今天澄清，8400萬元是雞蛋調度過程中所有倉儲費用，且4月下旬進口蛋就會銷毀完畢，非7月才完成。

民報今天報導，農業部進口雞蛋銷毀工作要到7月底才完成，這一拖延多花納稅人超過8000萬元；陳駿季今天出席農業部記者會，針對民報報導回應。

陳駿季表示，媒體所稱大概8400萬左右，是今年度雞蛋調度過程中的所有倉儲費用，也就是從開始進口後到倉儲進行調度等的花費，其中政府補助4100萬。

陳駿季也說，報導稱雞蛋要7月底才銷毀也是錯誤訊息，當初訂定雞蛋銷毀運送合約是120天，農業部從3月12日啟動銷毀工作，初期無法順利啟動是因卡在堆肥場無堆肥許可，後來農業部積極協助讓堆肥場取得許可。

陳駿季表示，目前在庫存待運送銷毀的雞蛋僅剩1300多萬顆，預計4月下旬完全清理完畢，比自己3月份時在立法院承諾5月底前銷毀的時程，足足早了1個月。

陳駿季也強調，當初雞蛋進口是為滿足民眾需求，過程中有一些片段資訊污名化進口雞蛋，也讓進口雞蛋比較不容易調度，同時期國內蛋雞復養率也提升，農業部因不願意釋出進口雞蛋到市場打壓國內雞蛋，是這些種種因素才使得雞蛋庫存待銷毀的數量達到5000多萬顆。

陳駿季表示，目前銷毀工作已經在收尾，國內蛋雞復養率看起來也不錯，且今年度國內禽流感蛋雞只有一場，表示從去年經驗，蛋雞場已學到生物安全的防護重要性，沒有因禽流感造成太大損失，目前國內雞蛋供應量充足，農業部會持續支持國內蛋雞產業。

農業部 陳駿季 雞蛋

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