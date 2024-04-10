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台灣高鐵母親節50班次加班車 周五開賣
台灣高鐵公司表示，為了規畫5月10日至5月13日規畫母親節疏運，在期間加開南下29班、北上21班，共50班次加班車，4天總計提供689班次列車旅運服務。高鐵公司表示，本周五、4月12日凌晨零時起開放購票。同時，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，也於5月10日及5月13日在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。
台灣高鐵公司表示，敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需車票。疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。
台灣高鐵公司提醒使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。
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