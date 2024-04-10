快訊

先挖出一名女性罹難者！震災第8天…砂卡礑游家兩遺體終於回家了

2024澎湖花火節攻略！一次滿足跳島、海上看煙火所有願望

黃子佼女愛徒和他解約！「嚴重抵觸我的道德底線」

盼生理用品免稅 跨黨派共挺月經平權

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委萬美玲（左一）、民眾黨立委黃珊珊（右二）與民進黨立委莊瑞雄（右一）10日召開記者會呼籲，生理用品應免除營業稅。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國民黨立委萬美玲（左一）、民眾黨立委黃珊珊（右二）與民進黨立委莊瑞雄（右一）10日召開記者會呼籲，生理用品應免除營業稅。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

支持生理用品免營業稅，將是促成性別平權的第一步！三黨跨黨派立委黃珊珊、萬美玲與莊瑞雄等人10日共同於記者會指出，未來會持續推動「月經平權」的運動，盼台灣公廁都能提供生理用品。黃珊珊指出，因為新興生理用品推陳出新，未來希望由財政部公告「生理用品」的範圍，因應未來出現不同類型的用品。

期望公廁有衛生棉

國民黨立委萬美玲說，大多數女性從初經從12歲開始，大約50到52歲停經，大約40年的時間除了常態性的生理用品需求之外，還有很多人需要購買止痛藥抑制經痛，甚至上班時不得不請假。她指出，各國都開始關心「月經貧窮」的問題，如印度、澳洲與英國都已經取消生理稅，台灣也要儘快跟上國際腳步。

民進黨立委莊瑞雄表示，女性一年將近花費3000元在生理用品，終其一生可能要花費十幾萬元，其實對許多民眾來說是不小的負擔，使得女性難以負擔或者取得足夠的生理用品，進而導致健康問題。

台北婦女新知協會理事長謝明珠就舉例說，在許多貧窮國家，無法支應生理用品費用的女性，都將布或草做為生理用品使用，最後導致感染、不孕等健康問題，盼政府能夠重視月經貧窮的問題。

4成女性受月經所苦

小紅帽協會倡議總監林尹筑，月經是女性必經的生理現象，但卻時常影響到工作狀況。她根據調查指出，有超過40%女性表示，月經會影響到學業或工作，所以更應持續推動月經平權的運動，達成免除生理用品營業稅的目標。

民眾黨立委黃珊珊表示，儘管台灣已經是東亞最性別友善的國家，但仍存在許多不平等的狀況，台灣女性薪資僅為男性的84%，每個月還有生理用品的財務負擔，所以希望能建立生理用品免稅的目標。她指出，免除生理用品的營業稅只是第一步，未來盼各個公廁都能提供衛生棉，促成「月經友善」的環境。

【更多精采內容，詳見

公廁 衛生棉 黃珊珊

延伸閱讀

立委提女性生理用品免稅 財部：恐未必全反映至售價

女性生理品免稅？ 財部憂補貼3.8億仍未能反映在售價

影／推動兩性平權 朝野立委擬提女性生理用品免稅法案

台南推性別友善旅宿 76業者免費提供女性生理用品

相關新聞

新北旅遊團台南磚窯雞用餐疑食物中毒 業者環境不佳遭限改

新北市一團39名旅遊團近期到南部旅遊，8日在台南白河品嘗磚窯雞後，有多名團員出現嘔吐、腹痛等症狀，截至昨日共25名團員不...

王品旗下2餐廳食安出包 醫推測：恐是員工抱病上班擊沉公司

北市王品萬華區「初瓦台北西門店」與「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」，目前累計疑食物中毒的客人為82例，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，初步檢驗為諾羅病毒所致。陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰推測，可能是有員工在得了腸胃炎後還抱病上班，才害到老闆並一舉擊沉公司。

農業部推寵物身分證 追溯寵物資訊更便利

根據農業部統計，全台犬貓已近280萬隻，為加強寵物管理，農業部今年起於寵物登記管理資訊網新增「寵物身分證」，載明寵物溯源...

台鐵周五開放母親節加班車訂票

台鐵公司表示，因應母親節疏運旅客需要，5月10日至5月12日，3天共加開EMU3000型新自強號合計10列次。其中包含東...

霧鎖金門旅客受困 退休教師飽受折磨發起制定金馬霧季交通處理辦法

嘉義縣賴姓退休高工教師日前前往金門，由於金門地區連日大霧，返台飛機航班取消，受困金門兩天。歷經一波三折，好不容易才搭船返...

客運缺工嘆「出比進多」 公路局延長補助最高領近14萬

我國大客車（客運、遊覽車）駕駛缺工嚴重，業者認為截至今年仍有約2成缺額，甚至「出的比進的多」。公路局2022年起辦理大客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。