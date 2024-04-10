支持生理用品免營業稅，將是促成性別平權的第一步！三黨跨黨派立委黃珊珊、萬美玲與莊瑞雄等人10日共同於記者會指出，未來會持續推動「月經平權」的運動，盼台灣公廁都能提供生理用品。黃珊珊指出，因為新興生理用品推陳出新，未來希望由財政部公告「生理用品」的範圍，因應未來出現不同類型的用品。

期望公廁有衛生棉

國民黨立委萬美玲說，大多數女性從初經從12歲開始，大約50到52歲停經，大約40年的時間除了常態性的生理用品需求之外，還有很多人需要購買止痛藥抑制經痛，甚至上班時不得不請假。她指出，各國都開始關心「月經貧窮」的問題，如印度、澳洲與英國都已經取消生理稅，台灣也要儘快跟上國際腳步。

民進黨立委莊瑞雄表示，女性一年將近花費3000元在生理用品，終其一生可能要花費十幾萬元，其實對許多民眾來說是不小的負擔，使得女性難以負擔或者取得足夠的生理用品，進而導致健康問題。

台北婦女新知協會理事長謝明珠就舉例說，在許多貧窮國家，無法支應生理用品費用的女性，都將布或草做為生理用品使用，最後導致感染、不孕等健康問題，盼政府能夠重視月經貧窮的問題。

4成女性受月經所苦

小紅帽協會倡議總監林尹筑，月經是女性必經的生理現象，但卻時常影響到工作狀況。她根據調查指出，有超過40%女性表示，月經會影響到學業或工作，所以更應持續推動月經平權的運動，達成免除生理用品營業稅的目標。

民眾黨立委黃珊珊表示，儘管台灣已經是東亞最性別友善的國家，但仍存在許多不平等的狀況，台灣女性薪資僅為男性的84%，每個月還有生理用品的財務負擔，所以希望能建立生理用品免稅的目標。她指出，免除生理用品的營業稅只是第一步，未來盼各個公廁都能提供衛生棉，促成「月經友善」的環境。

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