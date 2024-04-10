客運缺工嘆「出比進多」 公路局延長補助最高領近14萬

我國大客車（客運、遊覽車）駕駛缺工嚴重，業者認為截至今年仍有約2成缺額，甚至「出的比進的多」。公路局2022年起辦理大客車駕駛徵才補助，目標招募4800名駕駛，截至今年2月共募得1512人。公路局今宣布，延長補助至明年2月28日，包含駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金，每名駕駛最高可請領13萬9288元。

公路局表示，為補足駕駛人力所需之缺口與培育及留用優良駕駛人，持續推動擴大徵才就業獎勵方案補助，此次延長補助期間，業者可回溯自今年3月起申請。考量自今年1月1日起，每月基本薪資調漲至2萬7470元，換算平均每日薪資約915元，為符合當今社會經濟狀況，修訂補助每日生活津貼自850元提升至915元。

公路局也說，駕駛人若連續受僱滿3個月，另可請領穩定就業獎勵金1萬5000元；每再滿1個月，補助5000元，最高以6萬元為上限。若符合資格，可再依不同訓練請領駕駛訓練費用補助，最高5萬923元。駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等三項補助，單一駕駛人最高可請領13萬9288元。

公路局指出，除持續推動擴大徵才就業獎勵方案補助，也結合各公會相關業界團體，共同合作招募駕駛人，以健全整體營業大客車產業發展，呼籲有意投入職業大客車駕駛行列，可向各汽車客運業者、遊覽車客運業者或各區監理所站洽詢。

統聯客運指出，補助雖然有一定幫助，但影響司機投入產業也許不單是有沒有這項補助，其他包括工作環境不佳、工作壓力大等都是因素。統聯客運截至目前仍有約2成缺額、約150人，甚至「出的比進的多」，但公司縮減一些無效益班次及路線，缺口比率算起來跟去年差不多。

首都客運表示，近期該公司32名員工透過此補貼入職，但台灣整體大客車就業環境市場還是缺工，民眾對於投入這個行業的意願本來就不高，即便業者也自行提供補貼、獎勵，來的人還是不多。目前首都客運仍有1、2成（約1、200人）缺額，有人員新進，但也有人退休，一進一出只能說是止血，但缺額沒有減少。

首都客運也說，也有少數沒經驗者入職後，發現不合適又離開。除提供補貼，希望也能擴大來源，像是開放技術移工，若外籍人士有這方面條件，可以鼓勵其在此定居投入行業。