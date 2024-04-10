【食安風暴退散專題】廚房紙巾遇高溫會溶出有害物質！？無毒教母點出一重點教你如何選！

許多人經常使用廚房紙巾來吸油、接觸食材，這真的安全嗎？ 圖／123圖庫

近日食安風波不斷延燒，除了先前爆發的蘇丹紅、日本紅麴的隱憂外，再一波食物中毒案件引發大眾驚恐，沒想到只是吃炒粿條、炒河粉這樣的民間小吃也會致死。外食風險高，那你有想過，在家料理使用的廚房紙巾，也可能隱藏著食安危機？

食安危機有可能是來自民眾NG的習慣行為，像是使用廚房紙巾吸附炸物煎魚的餘油、在微波的食品上覆蓋廚房紙巾、用電鍋蒸食物時用廚房紙巾墊底；其實紙巾在高溫下，很有可能釋放出有害物質，危害你我的健康。因此，通過「耐高溫測試」的廚房紙巾非常重要。即使油炸、電鍋等高溫環境，也能避免析出人體有害的化學物質，讓家人享受美食的同時，也能安心安全！

廚房紙巾吸高溫油真的沒問題嗎？網驚：竟溶出有害物質？！

廚房紙巾有多好用？一卷接著一卷，無疑是家庭生活中不可或缺的必備神器。但你有想過，廚房紙巾與食材接觸是否真的安全？近日一則「廚房紙巾可以耐熱嗎？」為題的內容在網路上引發共鳴，就像最近的食安事件，原來平時隨手一撕的廚房紙巾，都有可能讓有害物質不知不覺吃下肚，衍生出食安危機。

網友在文中提及，在廚房紙巾相關的新聞中，看到了紙巾可能含有螢光劑成分，讓他聯想到除了包裹食物有風險外，那在高溫下呢？此文一出，馬上有網友表示自己也常拿廚房紙巾墊雞塊，寫到「只想著少吃一點油，完全沒有想到紙巾是否耐高溫和釋放有害物質這件事耶！」然而，廚房紙巾隱藏的食安危機其實一直都在，只是不被大多數人注意。

來自網友發問「廚房紙巾可以耐熱嗎？」引發討論。 圖／截取自網路

許多人會使用廚房紙巾來吸附多餘油脂，卻忽略了可能引發的食安危機。 圖／123圖庫

廚紙可以耐高溫嗎？無毒教母點出最常被忽略的食安危機

廚房內必備的廚房紙巾，市面上品牌百百種，若未經謹慎挑選都可能有潛在風險。常與大眾分享正確食安觀念的無毒教母譚敦慈，對於廚房紙巾的挑選上，就點出她自己會注意的兩點：大廠、認證。譚敦慈說到，「如果是要接觸到食物的話，我就不太建議使用沒有品牌標示的廚房紙巾，選擇有食安級認證的標章，會比較安全。」她再補充，廚房紙巾屬於時常直接接觸到食材的用品，又常常放置於高溫環境中，若廠商選用次級品原料有可能在極端環境中析出有害物質，所以在挑選時，有一點很容易被民眾忽略的就是要”通過高溫測試”。她提醒，一般消費者都有認知要選擇沒有螢光劑的紙品，確實現在大廠出品的廚紙大部分都不含螢光劑，但「耐高溫」卻容易被大家忽略。

主婦們該怎麼選才正確？通過LFGB德國高標準耐高溫測試最放心

為什麼要「耐高溫」？紙在生產製造過程，為了增加強度會添加濕強劑這樣的化學物質，而次級濕強劑在接觸到高溫的環境或食物，就有溶出有害物質的風險，進而影響人體內分泌系統，所以選擇上務必千萬注意！

但幸運的是，現在有國際高溫測試可以為民眾把關，強烈建議選擇通過「耐高溫」測試的廚房紙巾，像是符合歐盟高標準規範的德國LFGB耐高溫測試，是現在全球最嚴格的食品接觸測試，通過的產品即表示在高溫下未檢出主要有害物質，可以說是品質有保障，民眾可以安心使用。

隨著台灣食安問題一波還未平，另一波又起，民眾自身對於食品、用品更應該要抱有警惕，就從認識標章開始。除了選用「食安級」、「耐高溫」、通過德國LFGB測試的產品外，獲得國家CNS認證標章，或是符合HACCP食品級操作規範、FDA食品容器標準的標章，也是可參考的依據，如果同時符合多項標準、測試那更為嚴謹。

無毒教母譚敦慈點出挑選廚房紙巾，一定要注意品牌是否為大廠，以及是否具有認證標障兩重點。 圖／石吉弘攝影

廚房紙巾用途多元，在選購前都應仔細閱讀附註的產品標識，除了要避免有害的化學物質，參照上述提及的國際標章，也可以為產品在品質管理、環保、食品安全等方面加強可信度。使用符合國際標準的產品，才能真正遠離食安風暴，還給自己、身邊家人更安心、無害的居家環境。