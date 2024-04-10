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王品旗下2餐廳食安出包 醫推測：恐是員工抱病上班擊沉公司
食安風波持續延燒，北市王品萬華區「初瓦台北西門店」與「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」，目前累計疑食物中毒的客人為82例，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，初步檢驗為諾羅病毒所致。陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰推測，可能是有員工在得了腸胃炎後還抱病上班，才害到老闆並一舉擊沉公司。
蘇一峰醫師昨(9)日在臉書指出，王品旗下包括初瓦和嚮辣食安相繼中招，合理推測可能是有員工得到腸胃炎，還十分血汗抱病上班，沒想到一舉害到老闆，擊沉公司，這下員工可以好好休息一陣子了。蘇一峰解釋，諾羅病毒與寶林茶室食物中毒的細菌不一樣，它放在食材上並不會自己繁殖，「就是有一個人在廚房傳播病毒」。
網友見文表示，「應該是找不到員工可以頂替，硬要生病的員工還要上班引起的，所以慣老闆們，能不重視缺工現象？」、「不好好善待員工總是會出事的」，有人說「王品集團在十幾年前，用分紅吸引很多年輕人進去，薪資算不錯，但現在也是血汗餐飲業」，一些網友還討論起王品的分紅制真的是大不如前，過去曾有拿過1至2千元的月分紅獎金，如今只有幾百元。
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