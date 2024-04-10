2024癌症論壇／次世代基因定序檢驗申請塞車 查岱龍：政府已放寬緩衝期

國防醫學院外科學科教授查岱龍。記者林澔一／攝影 「精準醫療」是目前治癌新趨勢，可利用「次世代基因定序」（NGS）與各項基因檢測方式找出相對應的藥物，讓治療更精準，衛福部健保署預計5月將NGS納入健保給付，讓10餘萬名癌友受惠。

為了把關檢測品質，3年前衛福部將基因檢測納入特管辦法，實驗室須取得認證後才能執行，今年2月9日生效後，造成數千件申請案塞車，恐影響病人「無法即時用藥」的權利。對此，三軍總醫院泌尿外科主治醫師、國防醫學院外科學科教授查岱龍指出，健保署與醫事司已盡力協調，放寬六個月的緩衝期，以紓解申請案件大塞車的狀況。

不過，也有人擔心9月緩衝到期後，仍可能讓申請塞車問題舊事重演，認為衛福部是否可以採取一些變通方式，例如針對過去已通過認證、符合國際認證或檢測品項有國際認證者，或許可以就地合法，讓更多癌症病患盡早取得基因檢測結果，盡快使用適合藥物，以挽救更多人命。

查岱龍表示，精準醫療不是只靠NGS，目前尚有核酸檢驗（PCR），或先用檢體染色，再用相關抗體偵測等其他檢測當配套，病患可依據檢驗結果選擇適合療程，治療權益不受損，希望病患及其家人安心。

基因檢測 幫癌症病人選對用藥

對於基因檢測的重要性，查岱龍指出，現在精準醫療的重點，是透過基因檢測篩選適合的病人，使用對的藥物。像有的基因變異為「驅動性突變」（Driver Mutation），這類基因變異，在細胞癌變的過程裡，擔任火車司機、火車頭角色，如果針對這些基因變異「擒賊先擒王」，就能有效抑制癌細胞，讓病患有機會擁有一線生機。

過去因為美國女星安潔莉娜‧裘莉的關係，許多人聽到BRCA基因變異，就會想到與乳癌有關，但許多研究顯示，在部分攝護腺癌、卵巢癌與胰臟癌病患身上，也有這類基因變異，這是一種驅動性突變，如果男性帶有BRCA基因變異，罹患攝護腺癌的風險是一般人的1.9倍，一旦罹患攝護腺癌，死亡率也比一般人多2.5倍，對荷爾蒙療法有抗藥性的晚期病患中，更有高達四分之一帶BRCA基因變異，威脅性不容小覷。

醫界發現，BRCA為HRR（同源重組修復）基因之一，若運用NGS等檢測方式揪出相關基因突變現象，便可使用PARP抑制劑，讓癌細胞受抑制。研究顯示，晚期攝護腺癌病患一檢驗出帶有BRCA基因變異，經PARP抑制劑治療，有望延長存活期，延緩疾病惡化。如能控制好副作用，可以提升生活品質。

醫病溝通 別因偏方失治療契機

查岱龍認為，當發現罹患癌症，病患及其家人一定要好好和醫師溝通、討論，醫師也可運用醫病共享決策（SDM）模式向病患及其家人分析各項治療方式利弊得失，期待病患選擇最適合的療程，千萬不要因拖延或誤信偏方而失去治療契機。

聯合報與國衛院合作將於13、14日舉辦2024年癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」，查岱龍受邀擔任演講者，將在論壇中分享「從跨癌別談基因檢測的重要性及急迫性」。

更多癌症論壇資訊，請參考：https://event-health.udn.com/campaign/health_2024cancer-126