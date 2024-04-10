邊境再攔蘇丹紅 頂呱呱紙盒溶出雜質超標

食安事件層出不窮，衛福部食藥署昨表示，邊境再攔截一批含蘇丹紅的辣椒粉，共四九九五公斤，已全數銷毀，統計近半年累計廿七批邊境查驗不合格，重量達一七二點九五公噸，其中七批檢出蘇丹紅。北市府昨相繼解除學校營養午餐、醫療、長照、護理及社福機構使用辣椒粉、胡椒粉和咖哩粉等調料禁令，但新北市仍維持禁用三個月政策，待查緝告一段段落再滾動調整。

此外，速食名店「頂呱呱」使用的漢堡盒，則在水、醋酸、乙醇等環境下溶出雜質，在以百分之四醋酸濃度試驗的環境模擬下，溶出一一三二ｐｐｍ雜質，超標逾卅倍，五十七點六公斤全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說，「這大概看到過最高的，很少見到溶出值上千ｐｐｍ。」，不建議拿這紙盒盛裝食物。