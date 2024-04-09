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響應「0403花蓮震災募款專案」 萊爾富會員Life-ET機台捐款送30 Hi點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
響應「0403花蓮震災募款專案」，萊爾富會員到Life-ET機台捐款再送30 Hi點，募款將持續到5月3日。圖／萊爾富提供
響應「0403花蓮震災募款專案」，萊爾富會員到Life-ET機台捐款再送30 Hi點，募款將持續到5月3日。圖／萊爾富提供

4月3日上午7時58分花蓮外海發生規模7.2強烈地震，造成重大損傷，萊爾富響應衛生福利部推出的「0403花蓮震災募款專案」活動，今天（4月9日）上午啟動，募款將持續到5月3日，消費者可透過全台近1,600家萊爾富門市Life-ET機台進行捐款（單筆捐款金額下限為100元，上限為20,000元）並列印繳費單至門市櫃台，報上會員手機號碼並完成指定捐款，萊爾富將立即回饋贈會員點數30 Hi點， 希望能幫助「0403花蓮震災募款專案」募集到更多的善款，早日重建家園。

此外，萊爾富為表達企業關懷的社會責任，日前也宣布捐出新台幣100萬元協助0403花蓮震災重建，4月11日前只要消費者至全台萊爾富門市購買任一杯Hi Café 咖啡商品，萊爾富再加碼每杯捐出10元援助救災及重建，協助災民早日度過難關。後續萊爾富的善款將會統一捐至衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會。

萊爾富捐100萬元協助4月3日花蓮震災重建，消費者於4月11日前到萊爾富買咖啡，萊爾富再加碼每杯捐10元。圖／萊爾富提供
萊爾富捐100萬元協助4月3日花蓮震災重建，消費者於4月11日前到萊爾富買咖啡，萊爾富再加碼每杯捐10元。圖／萊爾富提供
4月11日前消費者至全台萊爾富門市購買任一杯Hi Café 咖啡商品，萊爾富再加碼每杯捐出10元援助花蓮震災救災及重建。圖／萊爾富提供
4月11日前消費者至全台萊爾富門市購買任一杯Hi Café 咖啡商品，萊爾富再加碼每杯捐出10元援助花蓮震災救災及重建。圖／萊爾富提供

募款 捐款 花蓮

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