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不跟進！新北營養午餐、醫療長照機構 維持禁粉令至6月

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／新北即時報導
辣椒粉檢出蘇丹紅風波鬧得沸沸揚揚。本報資料照片
辣椒粉檢出蘇丹紅風波鬧得沸沸揚揚。本報資料照片

進口辣椒粉檢出蘇丹紅風波未消，不過隨著教育部4月7日宣布，解除營養午餐禁粉令，台北市衛生局、教育局今日也相繼解除禁令，但新北教育局、衛生局仍維持禁用3個月政策，營養午餐、醫療、長照、護理及社福機構持續暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉，待中央、地方查緝告一段段落，才會滾動調整方針。

辣椒粉檢出蘇丹紅風波鬧得沸沸揚揚，引發食安恐慌。新北教育局先開第一槍，3月6日晚間要求團膳業者暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉3個月，直至6月7日為止；衛生局也在3月8日宣布，新北市醫療、長照、護理及社福機構也預防性暫緩使用3個月，視食安疑慮解除後再評估恢復。

不過隨著教育部4月7日宣布，解除為期一個月的營養午餐禁粉令，台北市衛生局、教育局今日也相繼解除禁令，但新北教育局、衛生局認為民眾仍對食安高度警戒，且衛生單位也還在稽查市面通路，是否有蘇丹紅辣椒粉，因此仍維持禁用3個月政策，待中央、地方查緝告一段段落，才會滾動調整方針。

營養午餐 蘇丹紅

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