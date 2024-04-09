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撿物品、用手機、打瞌睡 今年國道駕駛分心已釀11死亡事故
不少人開車常因撿拾物品、使用手機等分心釀禍。高速公路局統計，今年截至3月底，國道上已發生18件死亡事故，其中11件涉及分心做其他事、恍神，甚至疲勞駕駛等情形。高公局提醒，近年高速公路車流量持續提升，當車多壅塞時，便容易產生車流速差，駕駛人若稍有不慎便可能發生事故。
高公局統計，今年截至3月底，國道上已發生11件涉及分心做其他事、恍神，甚至疲勞駕駛等情形。像是2月5日國道1號南向197公里處，1輛大貨車因撿拾手機未注意前方路況，接連追撞前方排隊欲下交流道5輛車，導致1人死亡、1人受傷；2月15日國道3號南向崁頂出口處，1輛小客車疑似打瞌睡撞上交流道出口槽化區交通桿及緩撞設施，駕駛受困車內死亡。
高公局指出，國道雖無路口、機慢車或行人，道路環境相對單純，但因車流速度快，遇緊急狀況能反應的時間較短，駕駛人應隨時保持專注，勿分心做其他事。另人體於夜間、剛用完餐或服完藥均較容易有恍神、昏沉、精神難以集中的情形，於該狀態下駕駛車輛將大幅提高發生事故的風險。
高公局呼籲，民眾行車前應確認精神狀態良好；行駛途中隨時注意周遭車流與路況，勿分心做其他事；若感到精神渙散、疲勞，應至服務區、休息站或下交流道休息後再出發、夜間、剛用完餐或服完藥物，若有開車需求，應隨時注意身體與精神狀態，勿勉強行駛上路。
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