快訊

影／地震家毀無處住 受災戶含淚求侯友宜幫忙「一家子都毀了」

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腹痛休克險喪命！58歲男便秘併發大腸破裂 緊急手術「肚子滿是糞便」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
便秘腸穿孔。圖／福部嘉義醫院提供
便秘腸穿孔。圖／福部嘉義醫院提供

嘉義有名58歲男性民眾，有中風及慢性便秘病史，日前突然出現腹部劇痛、冒冷汗等症狀，送衛福部嘉義醫院急診，診斷糞性結腸炎（stercoral colitis）併發大腸破裂，導致嚴重腹膜炎及敗血性休克。進行緊急手術，術中發現肚子裡滿是大便，塊狀的糞便在糞水中載浮載沉，腹膜臟器皆遭受嚴重污染。醫師洗淨腹腔，將破裂的腸道切除並做人工肛門，經過專業治療和精心照護，病患恢復良好，順利出院。

衛福部嘉義醫院外科主任張書豪表示，糞性結腸炎是一種罕見但危險的大腸疾病，主要是由於慢性便秘導致大腸內糞便形成硬塊，對腸壁產生過多壓力，造成結腸組織缺血發炎，嚴重者甚至會壞死導致結腸破裂，引起糞性腹膜炎。此疾病常見於年長者，尤其是長期臥床、神經認知功能障礙或藥物使用影響腸道蠕動的患者。一旦腸道破裂，死亡率可高達6成。

張書豪表示，這次病例提醒大家，便秘問題不容忽視，特別是對於伴隨有慢性疾病的高風險群體，更應該重視並定期進行健康檢查。便秘的預防措施包括保持充足的水分攝入、高纖飲食、適量運動等。一旦出現慢性便秘，應及時就醫並接受專業評估和治療，有需要時安排大腸鏡檢查，以避免引發嚴重併發症。

醫師施行手術，將破裂的腸道切除並做人工肛門，治療和精心照護，病患恢復良好。圖／福部嘉義醫院提供
醫師施行手術，將破裂的腸道切除並做人工肛門，治療和精心照護，病患恢復良好。圖／福部嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院外科主任張書豪。圖／福部嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院外科主任張書豪。圖／福部嘉義醫院提供

中風 健康檢查

延伸閱讀

新北市旅遊團嘉義旅行疑食物中毒 25人赴大林慈濟醫治

你是便秘、正常大便還是腹瀉？一圖看懂便便類型及改善方法

大甲媽祖剛到 嘉義新港奉天宮牌樓竟起火

開車10小時！嘉義餐車夫婦赴花蓮天王星大樓現場供餐 善舉感動人心

相關新聞

左眼皮狂跳就要發財？工程師買彩券槓龜 竟罹罕見「眼瞼痙攣症」

俗話「左眼跳財、右眼跳災」，讓許多民眾認為左眼皮跳，可能有好事發生，但也要小心，可能是局部肌張力異常，導致的「眼瞼痙攣症...

王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗為諾羅病毒

近期食安危機不斷，王品旗下餐廳「初瓦」及「嚮辣」西門分店疑似食物中毒事件延燒，通報案例至82例。然而，腹瀉就診人次卻是下...

外食後群體不適連環爆 葉彥伯指禍首可能來自「這病毒」

北部連續爆出民眾到餐飲店消費後出現身體不適，因是群體有症狀，外界懷疑是食物因素，不過彰化縣衛生局統計從去年到今年通報民眾...

北投八方雲集疑似食物中毒...今午用餐高峰時段 店內僅1組客人

位於北投公館路上的八方雲集傳出食物中毒，有6位民眾前晚購買餐點食用後，4位出現腸胃不適症狀就醫，北市衛生局昨證實該消息，...

大貨車超載逃磅即偵測 國道增3動態地磅系統5月啟用

為維護高速公路行車安全及路面品質，降低大貨車超載情形，目前國道沿線設有44處地磅站，其中有7處建置啟用動態地磅系統。高速...

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

地牛又翻身了，下午15時40分在花蓮縣政府南南西方19.1 公里，位於花蓮縣壽豐鄉，發生規模4.2地震，最大震度花蓮3級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。