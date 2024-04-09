聽新聞
test
0:00 / 0:00
腹痛休克險喪命！58歲男便秘併發大腸破裂 緊急手術「肚子滿是糞便」
嘉義有名58歲男性民眾，有中風及慢性便秘病史，日前突然出現腹部劇痛、冒冷汗等症狀，送衛福部嘉義醫院急診，診斷糞性結腸炎（stercoral colitis）併發大腸破裂，導致嚴重腹膜炎及敗血性休克。進行緊急手術，術中發現肚子裡滿是大便，塊狀的糞便在糞水中載浮載沉，腹膜臟器皆遭受嚴重污染。醫師洗淨腹腔，將破裂的腸道切除並做人工肛門，經過專業治療和精心照護，病患恢復良好，順利出院。
衛福部嘉義醫院外科主任張書豪表示，糞性結腸炎是一種罕見但危險的大腸疾病，主要是由於慢性便秘導致大腸內糞便形成硬塊，對腸壁產生過多壓力，造成結腸組織缺血發炎，嚴重者甚至會壞死導致結腸破裂，引起糞性腹膜炎。此疾病常見於年長者，尤其是長期臥床、神經認知功能障礙或藥物使用影響腸道蠕動的患者。一旦腸道破裂，死亡率可高達6成。
張書豪表示，這次病例提醒大家，便秘問題不容忽視，特別是對於伴隨有慢性疾病的高風險群體，更應該重視並定期進行健康檢查。便秘的預防措施包括保持充足的水分攝入、高纖飲食、適量運動等。一旦出現慢性便秘，應及時就醫並接受專業評估和治療，有需要時安排大腸鏡檢查，以避免引發嚴重併發症。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言