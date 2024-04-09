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碳盤查登錄將至！屆期前1周再提醒 環境部：登錄後擬再查核20家
4月30日為碳盤查報告書繳交截止日，環境部今舉辦北部場的「碳盤查及自願減量專案輔導」說明會，氣候署排放管理組長郭孟芸表示，除今天的說明會外，登錄截止的前1周也會請地方環保局提醒事業單位；待事業單位完成登錄後，除第三法查驗，環境部擬將再篩選20家做深度查核。
環境部今舉辦「碳盤查及自願減量專案輔導」說明會，會中指出，應做碳盤查登錄包含發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體、薄膜電晶體液晶顯示器、製造業等，年碳排量達2.5萬公噸的事業單位，目前符合應排查登錄及查驗溫室氣體排放源的事業總計550家。
氣候署表示，每年4月底前完成登錄，若經通知限期補正或改善卻未完成者，將處10萬以上、100萬以下罰鍰，並限期補正，屆期未改善者，得按次處罰。
郭孟芸表示，根據過往經驗，業者在繳交碳盤查報告書時或多或少會出現資料錯誤，但大多都能按時登錄；待事業單位完成登錄後，除會有第三方進行查驗外，環境部預計也會篩選20家廠商做深度查核，除檢視盤查資料外，也會進場比對，透過該廠商的平面配置圖以確認各排放源都有被計算到。
過去事業單位都有提出一些問題，例如同一家查驗機構查驗量過大，是否能更換查驗機構，郭孟芸強調，盤查資料著重在完整性，是否所有排放源都有納入計算、與排放方式是否與過去相同，由於相關資料將會公開，因此數字精確很重要。
為提升企業碳盤查及減碳能力，環境部將舉辦3場專案輔導說明會，今天首場為北部場，未來還有南部場（4月17日）及中部場（4月24日），並就北、中、南地域特性，分別安排設備效率提升、畜牧業沼氣回收及植樹造林等主題做案例解析，欲參與者可至網站（https://forms.gle/nVSUp8oRuJiauQuJ7）報名。
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