碳盤查登錄將至！屆期前1周再提醒 環境部：登錄後擬再查核20家

4月30日為碳盤查報告書繳交截止日，環境部今舉辦北部場的「碳盤查及自願減量專案輔導」說明會，氣候署排放管理組長郭孟芸表示，除今天的說明會外，登錄截止的前1周也會請地方環保局提醒事業單位；待事業單位完成登錄後，除第三法查驗，環境部擬將再篩選20家做深度查核。

環境部今舉辦「碳盤查及自願減量專案輔導」說明會，會中指出，應做碳盤查登錄包含發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體、薄膜電晶體液晶顯示器、製造業等，年碳排量達2.5萬公噸的事業單位，目前符合應排查登錄及查驗溫室氣體排放源的事業總計550家。

氣候署表示，每年4月底前完成登錄，若經通知限期補正或改善卻未完成者，將處10萬以上、100萬以下罰鍰，並限期補正，屆期未改善者，得按次處罰。

郭孟芸表示，根據過往經驗，業者在繳交碳盤查報告書時或多或少會出現資料錯誤，但大多都能按時登錄；待事業單位完成登錄後，除會有第三方進行查驗外，環境部預計也會篩選20家廠商做深度查核，除檢視盤查資料外，也會進場比對，透過該廠商的平面配置圖以確認各排放源都有被計算到。

過去事業單位都有提出一些問題，例如同一家查驗機構查驗量過大，是否能更換查驗機構，郭孟芸強調，盤查資料著重在完整性，是否所有排放源都有納入計算、與排放方式是否與過去相同，由於相關資料將會公開，因此數字精確很重要。