外食後群體不適連環爆 葉彥伯指禍首可能來自「這病毒」

北部連續爆出民眾到餐飲店消費後出現身體不適，因是群體有症狀，外界懷疑是食物因素，不過彰化縣衛生局統計從去年到今年通報民眾外食後群體不適的案件，調查出許多是「諾羅病毒」造成，食物本身沒問題，彰化衛生局長葉彥伯說，這兩年諾羅病毒的通報沒有間斷，其中旅遊與餐敘後感染最多，用餐後群體不適未必是食物中毒。

彰化縣婚宴會館去年底就爆出有127人在用餐後通報不適，65人就醫，其中至少10人驗出諾羅病毒，衛生局採檢食物、環境、工作人員，食物、環境檢體均無檢出致病菌。

衛生局統計今年以來，每星期都有1到2件疑似食因性傳染病通報，其中至少四分之一檢出諾羅病毒，葉彥伯說，食因性傳染病的採檢，有相當比例驗不到微生物病原，未檢出諾羅的個案，不少症狀和流行病學特徵仍符合諾羅，所以大部分還是以諾羅可能性最高。

葉彥伯說，諾羅病毒這兩年的流行期和腸病毒一樣持續，不像在新冠肺炎疫情前，只在秋冬流行幾個月後就趨緩，近期的通報也不像過去常見在醫療或長照機構，反而旅遊團或聚餐較多，且不是發生在傳統諾羅流行的季節，推測是因三年疫情免疫群體變少，加上現在社交頻繁、出遊多，以及病毒生長活性改變等因素造成。

諾羅病毒典型症狀有9成以上會嘔吐，但來得快去得快，潛伏期約一天，但一般食物中毒大約在24小時內就會出現症狀。一般疑似食因性傳染病衛生局從醫院急門診、特定機構學校以及旅遊團等管道收到通報，葉彥伯說，衛生局會針對人、環境和食材採檢，若是食材問題，就可能從中驗出沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌等。

葉彥伯也說，諾羅病毒的特色是在環境存活能力強，又可以經由多重途徑造成傳染，食物可能被汙染，或廚師本身感染諾羅再傳染出去，但也可能是餐廳用餐公共區域、廁所間接接觸或噴沫傳染，餐廳應加強消毒，個人衛生也要落實。